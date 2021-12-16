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15 декабря 21, 23:36
В Британии зафиксирован антирекорд по приросту COVID
Лондон
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Последние данные по коронавирусу должны вызвать беспокойство у всех граждан страны, заявили в Минздраве.

В Великобритании за сутки подтвердили заражение коронавирусом COVID-19 у 78 610 человек, что является рекордным показателем с начала пандемии. Об этом в среду, 15 декабря, сообщило издание Sky News.

По его данным, предыдущий антирекорд по числу новых случаев инфицирования был зафиксирован 8 января этого года, когда заразились 68 053 жителя страны.

Кроме того, как указано, у 4361 зараженного британца выявлен штамм Омикрон. Таким образом, число случаев нового варианта коронавируса в стране достигло 10 017.

Глава Минздрава Британии Аманда Притчард заявила, что последние данные должны вызвать беспокойство у всех граждан страны, и на этом фоне отметила важность кампании по вакцинации населения от COVID-19.

Напомним, 13 декабря в Британии умер первый зараженный Омикроном пациент.

До этого премьер-министр Борис Джонсон призвал сограждан ревакцинироваться от коронавируса.
Korrespondent
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