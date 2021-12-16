В ЕС рассматривают пять вариантов ответа на агрессию России

Об этом Зеленский сказал на брифинге в Брюсселе по итогам саммита "Восточного партнерства".

Президент сказал, что сегодня обсудил почти со всеми партнерами возможную реакцию на вероятный новый виток агрессии РФ.

"Рассматривается пять путей реакции на вероятную эскалацию. Мы сказали, что у нашей страны нет пяти реакций, у нас будет только одна реакция. Мы ее продемонстрировали в 2014 году, когда защищали свою территорию с оружием в руках", – сказал Зеленский.

Вместе с тем, он подчеркнул, что Украина выступает за мирное урегулирование конфликта.

"Мы за то, чтобы переговоры были в нескольких форматах. Мы подтверждаем готовность к нормандскому формату. Об этом мы говорили сегодня с президентом Франции. Также была встреча с канцлером ФРГ Шольцем... Имеем общую позицию, рассматриваем возможность этой очень важной встречи", – сказал Зеленский.





Он также еще раз подчеркнул, что Украина готова к любому формату переговоров с РФ.



