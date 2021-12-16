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15 декабря 21, 23:39
В ЕС рассматривают пять вариантов ответа на агрессию России
Зеленский
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Президент Владимир Зеленский заявил, что в Евросоюзе рассматривают пять вариантов ответа на возможную эскалацию России против Украины

Об этом Зеленский сказал на брифинге в Брюсселе по итогам саммита "Восточного партнерства".

Президент сказал, что сегодня обсудил почти со всеми партнерами возможную реакцию на вероятный новый виток агрессии РФ.

"Рассматривается пять путей реакции на вероятную эскалацию. Мы сказали, что у нашей страны нет пяти реакций, у нас будет только одна реакция. Мы ее продемонстрировали в 2014 году, когда защищали свою территорию с оружием в руках", – сказал Зеленский.

Вместе с тем, он подчеркнул, что Украина выступает за мирное урегулирование конфликта.

"Мы за то, чтобы переговоры были в нескольких форматах. Мы подтверждаем готовность к нормандскому формату. Об этом мы говорили сегодня с президентом Франции. Также была встреча с канцлером ФРГ Шольцем... Имеем общую позицию, рассматриваем возможность этой очень важной встречи", – сказал Зеленский.

Президент также заявил сегодня, что Украина не согласна с предложениями некоторых европейских коллег ввести санкции против России после того, как она прибегнет к эскалации против Украины. Санкции нужно вводить до эскалации, убежден Зеленский.  

Он также еще раз подчеркнул, что Украина готова к любому формату переговоров с РФ.
liga.net
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