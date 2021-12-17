Заморожен на полгода. Что будет с Северным потоком

Российский газопровод в обход Украины Северный поток-2 достроен, но вводить его в эксплуатацию не спешат. Пока Украина надеется, что санкции против СП-2 будут использованы для сдерживания российской агрессии, Германия тормозит сертификацию газопровода. Какая судьба ждет его дальше?

Длительная процедура

Оператор газопровода, компания Nord Stream AG, как положено по закону, начала процесс регистрации немецкого дочернего предприятия, которое будет управлять второй очередью Северного потока.

"Они объявили об этом, и мы прервали процесс сертификации. Как только мы получим документы, отсчет срока проверки начнется заново", - сказал Йохен Хоманн, глава немецкого Федерального сетевого агентства.

Затем, по его словам, вопрос будет передан в Европейскую комиссию, которой тоже понадобится много времени, чтобы проверить СП-2 и его операторов на соответствие правилам Евросоюза.

Эти правила требуют, чтобы оператор газопровода и поставщик газа были независимы друг от друга, и чтобы разные поставщики имели равный доступ к трубе. Это, однако, противоречит самой модели, по которой построен и действует российский газовый монополист Газпром.

Федеральное сетевое агентство остановило процедуру сертификации СП-2 в ноябре. Теперь Хоманн говорит, что в первой половине 2022 года решение о сертификации Северного потока-2 принято не будет.

Новое обострение





Заявление о задержки сертификации СП-2 прозвучало в то самое время, когда в российско-германских отношениях случилось новое обострение из-за приговора российскому киллеру Вадиму Красикову (Соколову), застрелившему средь бела дня в центре Берлина гражданина Грузии, чеченца Зелимхана Хангошвили.





Берлинский суд подтвердил, что убийство было организовано властями России (они называли Хангошвили "чеченским террористом"), а МИД Германии в тот же день выслал двух российских дипломатов.





Сертификация Северного потока-2 формально никак не связана с убийством Хангошвили, и даже неформально Германия их не увязывает, но многие европейские политики и вслед за ними пресса ставят все эти вопросы и события в общий контекст отношений с Россией.





Только что заступившая на пост новая руководительница МИД Германии, сопредседатель Партии зеленых Анналена Бербок - противница проекта Северный поток-2 и страстный критик России.





Новый канцлер Германии Олаф Шольц поддержал Бербок: он сказал журналистам в четверг в Брюсселе, что, исходя из сути приговора, она действовала совершенно правильно, выслав российских дипломатов.





Российский МИД в четверг заявил, что решение немецкого суда "является предельно необъективным и носит характер явного политического заказа". В Москве обещают ответить на высылку российских дипломатов, которые, согласно его заявлению, никак не причастны к убийству Хангошвили.