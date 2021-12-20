Омикрон может вызвать мегаволну коронавируса в Британии

Штамм коронавируса омикрон может вызвать беспрецедентную волну COVID-19 в Великобритании: ежедневно заражаться могут до 2 млн человек, если не усилить ограничения. К таким выводам пришла британская правительственная группа ученых (SP-I-MO), которая отчитывается перед Научно-консультативной группой по чрезвычайным ситуациям (SAGE), передает The Guardian.

По словам аналитиков, число ежедневных заражений в Британии (население 67,2 млн человек) может достигать от 600 000 до 2 млн к концу месяца, если немедленно не ввести дополнительные ограничения. При этом на пике волны число ежедневных госпитализаций может составлять от 3000 до 10 000 в день, а смертей – от 600 до 6000.

SAGE предупредила, что время введения новых ограничений играет сейчас решающую роль. Промедление с ними до 2022 года может значительно снизить эффективность ограничений, считают аналитики.

По их словам, хоть вакцинация и является критически важной, поскольку смягчает тяжесть течения COVID-19, для замедления роста заболеваемости потребуется комплекс мер, ведь наибольший фактор риска – массовые собрания.

В частности в SAGE предлагают ввести меры, подобные тем, которые были в Британии при прошлых волнах эпидемии, когда были запрещены собрания больше шести человек и отпуски за границей.

Сейчас в Великобритании наблюдается значительный рост заболеваемости коронавирусом. По данным Worldometers, за прошедшие сутки было выявлено 90 418 инфицированных (первое место в мире), смертность при этом относительно низка – 125 летальных случаев.