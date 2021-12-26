В Китае резко вырос суточный прирост COVID-19

В Китае накануне подтвердили 164 новых случая коронавируса - самая высокая отметка с 9 августа этого года. Об этом сообщает местное издание kwongwah в субботу, 25 декабря.

При этом 73 из новых инфицирований были ввезены из-за границы, а остальные - местные.

"Повышенная температура, кашель и недомогание выявлены у 140 человек, остальные 24 - бессимптомные пациенты", - сказано в сообщении.

Издание добавляет, что в Китае за последнюю неделю количество COVID-больных, находящихся в местных медучреждениях, увеличивалось в среднем на 1,9% в сутки и составляет 1 881 пациент.

С начала пандемии в Китае коронавирусом заболели 100,8 тыс. человек (не считая бессимптомных больных), при этом скончались 4 636 человек.

Ранее на этой неделе Китай закрыл на карантин город-миллионник. В городе выявили 127 случаев коронавируса - власти запретили местным жителям покидать дома. За продуктами можно сходить раз в двое суток.