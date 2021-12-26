Когда праздновать Рождество: выбор между Москвой и Европой

Как и в предыдущие года, в этом году украинцы могут праздновать Рождество по "новому" и "старому" стилю. По крайней мере, среди православных и греко-католиков большинство будут праздновать по "старому". Однако среди них есть немало таких, которые готовы переходить на новый стиль. По крайней мере, по этому поводу дискуссии продолжаются.

Не скажу, что у многих, но у некоторых украинцев возникает вопрос: когда праздновать Рождество? Ведь государство дало нам два выходных для этого праздника – 25 декабря и 7 января. И нужно как-то выбирать. Ибо не родился Иисус Христос дважды. Но над такой, мягко говоря, странной ситуацией у нас не особо задумываются. В конце концов, в религиозной сфере работает не столько рациональность, сколько вера, часто опирающаяся на традицию.

Сейчас мир живет по григорианскому календарю, ставшему официально признанным стандартом в большинстве стран мира. Касается это и Украины. Однако преимущественно наши люди празднуют религиозные праздники по "старому" календарю – юлианскому.

В итоге имеем "интересную" ситуацию. Когда, согласно юлианскому календарю, православные и греко-католики должны соблюдать пост, то по григорианскому календарю наступает Новый год. Его громко отмечают, царит всеобщее веселье. О посте как-то забывается. Потом люди резко упоминают, что они христиане. Начинают готовиться к Рождеству, чтобы отпраздновать его 7 января.

Можно ли изменить такую не совсем нормальную ситуацию?

Можно, начав праздновать Рождество 25 декабря по григорианскому или новоюлианскому календарю. Тем более что вопрос календаря не касается церковной догматики. И вообще юлианский календарь, за который до сих пор держатся у нас православные, греко-католики и отчасти протестанты, скорее, календарь "языческий", а не христианский. Следует напомнить, что он был введен 1 января 45 года к Рождеству Христову язычником Юлием Цезарем. Отсюда и название – юлианский.

Григорианский же календарь ввел христианин – Римский папа Григорий XIII в 1582 году. И этот календарь более точен, чем юлианский. Правда, воплощение календарной реформы не было делом простым. Некоторые страны Европы, в том числе протестантские, не сразу перешли на григорианский календарь. Не приняли новый календарь патриархи православных церквей. Однако произошло это по мотивам, скорее, политическим. Патриархи в то время зависели от власти турецких султанов.

Турки, осуществлявшие активную экспансию на европейские территории, были заинтересованы в конфликтах между католиками и православными. Неприятие православными нового календаря могло бы обострить эти конфликты, ведь в результате упомянутой календарной реформы католические и православные праздники перестали совпадать. Доходило даже до кровавых конфликтов на календарной почве.

В частности, подобные конфликты возникали на украинских землях. Внедрение нового календаря вызвало здесь оживленную полемику. К примеру, этому вопросу специально было посвящено полемическое произведение Герасима Смотрицкого "Календарь римский новый". Даже православные епископы, которые пошли на заключение Берестейской унии 1596 года, специально оговорили, что празднование религиозных праздников в них должно совершаться по старому юлианскому календарю.

Здесь следует иметь в виду, что календарь, имея обязательный, всеобщий характер и постоянно повторяясь, является одним из наиболее действенных интегральных факторов для человеческих, в частности, этнических сообществ. В конце XVI – начале XVII веков и позже в Украине остро стоял вопрос сохранения этнической самоидентификации русинов-украинцев, "различие" их с поляками-католиками. Отмечания религиозных праздников по разным календарям, безусловно, способствовали такому "различию".

Но сохраняет ли это "различие" свою актуальность? Ведь сейчас, по большому счету, поляки-католики не угрожают идентичности украинцев, православных или греко-католиков.

Сейчас большинство православных церквей отказалось от юлианского календаря. В мае 1923 года Вселенский патриарх Мелетий IV созвал собор, на котором было решено отмечать "недвижимые" христианские праздники по новоюлианскому календарю, разработанному сербским астрономом Милутином Миланковичем. Этот календарь отличается высокой точностью и практически совпадал с григорианским.

Показательно, что первыми еще в 1923 году на новоюлианский календарь перешли православные Эстонии и Финляндии – стран, которые вырвались из сетей Российской империи, и стремились приобщиться к странам европейского Запада. В настоящее время Финляндская автономная православная церковь вообще использует григорианский календарь.

В 1924 году на новоюлианский календарь перешли Константинопольский (Вселенский) патриархат, Кипрская, Элладская (Греческая) Румынская православные церкви, а также Православная церковь в Польше (правда, последняя разрешала также празднование и по юлианскому календарю). В 1928 году это сделали Александрийский и Антиохийский патриархаты.

Со временем новый юлианский календарь приняли Албанская, Болгарская православные церкви и Православная церковь Чешских земель и Словакии. В общем, новоюлианский календарь утвердился среди православных тех стран, которые либо принадлежат к европейскому Западу, либо приближены к нему.

От старого юлианского календаря не отказалась Русская православная церковь (РПЦ) и церкви, которые, как правило, находятся в сфере ее влияния. Это – Иерусалимский патриархат, Грузинская и Сербская православные церкви. (Хотя, как уже отмечалось, новоюлианский календарь заключил именно православный серб!).

К этой же когорте принадлежит и недавно появившаяся Православная Церковь Украины (ПЦУ). Правда, ее предстоятель, митрополит Киевский и всея Украины Эпифаний еще почти год назад дал понять, что украинские православные могут праздновать Рождество и по "новому стилю".

Еще раз повторюсь: календарь – это не вопрос церковных догматов. А то, по какому календарю отмечать религиозные праздники, это скорее вопрос традиций и культурного, а отчасти и политического выбора. Конечно, не все здесь просто и однозначно.

"Бремя традиции", как правило, тяжелое. Но, тем не менее, стоит понять: если мы ориентируемся на близкий к григорианскому новоюлианский календарь, как это сделало большинство православных церквей, значит мы культурно ориентированы на Запад и евроинтеграцию.

Если же не будем отступать от старого, недостаточно точного, а к тому же еще и "языческого" юлианского календаря, то и дальше будем ориентироваться на Москву и находиться в сфере "русского мира".

Выбор за нами…