Во Франции за сутки больше 200 000 случаев заражений COVID

Министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил, что в стране наблюдается "цунами" заражений COVID-19: за последние 24 часа было зарегистрировано 208 000 случаев заражения, что является новым национальным и европейским рекордом. Об этом сообщает Reuters.

Согласно данным Covidtracker.fr, Франция в течение последних нескольких дней неоднократно била рекорды по заражениям: 180 000 случаев во вторник — на данный момент самый высокий показатель в Европе.

"Мы никогда не сталкивались с такой ситуацией", – сказал Веран, назвав рост числа случаев "головокружительным".

"У нас два врага", – сказал министр, имея в виду два основных штамма. "Что касается омикрона, я бы больше не говорил о волне. Это грунтовый колодец, где несколько волн объединяются, образуя одну массивную волну", – сказал он.

Министр предупредил, что к началу января во Франции может быть более 250 000 случаев в день.

После заседания кабинета министров премьер-министр Жан Кастекс объявил о нескольких мерах по сдерживанию эпидемии, но воздержался от массовых закрытий или блокировок, которые были вновь введены в других странах ЕС, таких как, например, Нидерланды.

Некоторые из новых ограничений, такие как запрет питания в скоростных поездах или запрет стоячих мест в кафе и барах, были раскритикованы как слишком мягкие, чтобы быть эффективными.

В среду французское правительство объявило, что около 1600 ночных клубов страны будут закрыты еще на три недели.

Министр внутренних дел Жеральд Дарманен призвал местные власти ограничить публичные собрания в канун Нового года.