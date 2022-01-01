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31 декабря 21, 15:47
Мир начал встречать Новый год
Новый год
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Первое января уже наступило в ряде стран на востоке. А позднее всех Новый год встретят жители Самоа - в 13:00 1 января по киевскому времени.
Первое января уже наступило в ряде стран на востоке. А позднее всех Новый год встретят жители Самоа - в 13:00 1 января по киевскому времени.

Новый год, 2022 год уже встретили жители островов Лайн в Тихом океане, части Кирибати в Полинезии и других. Вскоре Новый год будет встречать почти вся планета, за исключением восьми стран, празднующих в другой день.

Так, в 12:00 по киевскому времени новый 2022 год уже наступил для жителей островов Лайн и Кирибати.

Позднее всех его встретят жители Самоа - в 13:00 1 января.

В 13:00 Новый год пришел в Новую Зеландию и Фиджи, через час пришел на Камчатку и Маршалловы острова.

С 14:00 до 15:00 праздновали разные части Австралии, за ней - Южная и Северная Корея и Япония.

Китай, Малайзия, Филиппины и остров Бали встретят 2022 в 18:00, Индонезия - в 19:00.

В 20:00 будут праздновать Бангладеш, Шри-Ланка, а через 15 минут - Непал.

В 20:30 новый год придет в Индию, спустя полчаса - в Туркменистан, Узбекистан, Пакистан, Кыргызстан и на Мальдивы.

Афганистан будет праздновать в 21:30, а Армения, Азербайджан, Грузия и ОАЭ - в 22:00.

На час раньше Украины будут праздновать Турция, Россия и Беларусь.

Вместе с нами, в 00:00 по киевскому времени, в 2022-й войдут Молдова, Греция, Турция, Израиль, Румыния, Финляндия.

Далее каждый час Новый год будут встречать сначала часть Африки и Центральная и Западная Европа (Франция, Германия, Италия, Испания, Норвегия), следом - Великобритания, Португалия.

В 04:00 1 января будет праздновать Бразилия, за ней - восточная Канада и Карибские острова.

Только в 07:00 утра новый год дойдет до США (Вашингтон, Нью-Йорк) и столицы Канады.

Среди стран, которые отмечают Новый год в другой день - Израиль, где праздник Рош га-Шана отмечается по лунному календарю осенью, и Саудовская Аравия, где смена года происходит в день весеннего равноденствия 21 марта, а 1 января празднование под строгим запретом.

Также в марте празднует Иран - по персидскому календарю. В апреле Новый год будет встречать Бангладеш. Китай, Вьетнам и Южная Корея будут праздновать по собственным календарям в январе-феврале, но кое-где 1 января признано официальным праздником.

Индийцы будут встречать Новый год в разное время, это зависит от традиций и культур. Официально праздник в Индии состоится 22 марта.
Korrespondent
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