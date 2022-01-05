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4 января 22, 23:20
В СБ ООН прокомментировали ситуацию вокруг Украины
СБ ООН
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В Совете безопасности заявили, что готовы к любому развитию событий, хотя и считают, что говорить о конкретных шагах пока рано.

В Совете Безопасности ООН заявили, что готовы к любому развитию ситуации вокруг Украины, хотя говорить о конкретных шагах в случае обострения пока рано. Об этом на брифинге во вторник, 4 января, заявила постоянный представитель Норвегии при ООН Мона Юуль, чья страна будет выполнять обязанности председателя в Совете Безопасности ООН в январе.

"Пока еще рано говорить, что мы будем делать, если ситуация будет развиваться так, как вы говорите. Но могу заверить, что мы готовы к любой ситуации, которая может возникнуть, и внимательно следим за происходящим", - сказала Юуль, отвечая на вопрос о том, что предпримет СБ ООН в случае обострения ситуации вокруг Украины.

"В 2014 году совет провел огромное количество встреч, принял множество заявлений и действовал очень активно, так что и на этот раз мы будем готовы, если это произойдет. Но, конечно, мы надеемся и молимся, чтобы этого не произошло", - сказала дипломат, добавив, что приветствует предстоящие переговоры между Россией и США по этой теме.

В начале декабря президент РФ Владимир Путин, объясняя скопление войск у украинской границы, заявил, что Россия нуждается в юридических гарантиях нерасширения НАТО на восток. Он, среди прочего, требует, чтобы Украину не брали в НАТО. Подробно об этом в материале Отступать некуда.

Напомним, в ЕС подготовили ответ на случай вторжения в Украину. России пригрозили санкциям с "огромными последствиями". Свои шаги Брюссель согласовал с США и НАТО.
Korrespondent
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