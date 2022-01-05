Без победителей. Ядерная пятерка о будущей войне

Лидеры США, Британии, Китая, России и Франции - пяти стран, официально обладающих ядерным оружием - выступили с совместным заявлением о недопущении ядерной войны и гонки вооружений. В ядерной войне не может быть победителей, подчеркивается в заявлении. Корреспондент.net рассказывает подробности.

"Мы заявляем, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана", - говорится в тексте совместного заявления пяти стран, обладателей ядерного оружия, опубликованном, в частности, пресс-службой президента США, а также на официальном сайте Кремля.

В документе отмечается, что Великобритания, Китай, Россия, США и Франция видят свой первоочередной задачей "снижение стратегических рисков", а также считают, что "дальнейшее распространение ядерных вооружений должно быть предотвращено".

Они также напоминают о важности противодействия любым ядерным угрозам и указывают на необходимость сохранения и соблюдения "двусторонних и многосторонних соглашений и обязательств в сфере нераспространения, разоружения и контроля над вооружениями".

В документе зафиксировано стремление его участников работать "со всеми государствами в целях создания атмосферы безопасности, более благоприятной для прогресса в сфере разоружения с конечной целью построения мира, свободного от ядерного оружия, без ущерба для чьей-либо безопасности".

"Каждый из нас намерен сохранять и далее укреплять наши национальные меры по предотвращению несанкционированного или непреднамеренного применения ядерных вооружений. Мы вновь заявляем об актуальности ранее сделанных нами заявлений о ненацеливании и подтверждаем, что наше ядерное оружие не нацелено друг на друга или на любое другое государство", - сказано в сообщении.

Кроме этого, страны ядерной пятерки сочли своей первоочередной ответственностью недопущение войны между государствами, обладающими ядерным оружием. Однако, как следует из совместного заявления, пока такие вооружения существуют, они должны служить только "оборонительным целям, сдерживанию агрессии и предотвращению войны".

В документе отмечается, что страны ядерной пятерки осознают, какие далеко идущие последствия может иметь применение ядерного оружия.

Как уточнила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, соответствующее заявление было подготовлено по российской инициативе.

Документ планировали обнародовать накануне Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия. Однако мероприятие, которое должно было открыться в Нью-Йорке 4 января, было отложено на неопределенный срок из-за коронавируса.

Напомним, 17 декабря Россия обнародовала свои проекты соглашений с НАТО и США о гарантиях безопасности в Европе. Согласно им, Вашингтон должен убрать ядерное оружие из Европы, не создавать военные базы на территории стран бывшего Советского Союза, не входящих в НАТО, а альянс должен прекратить расширяться на восток, в частности, на Украину.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о необходимости проведения саммита лидеров стран ядерной пятерки. "Заявление лидеров ядерной пятерки не исключает, что саммит постоянных членов СБ ООН все еще необходим", - сказал он.

О необходимости провести саммит постоянных членов Совбеза ООН, президент России Владимир Путин заявил в январе 2020 года на международном форуме памяти жертв холокоста в Иерусалиме. В поддержку инициативы Путина тогда выступили Китай, Франция и ООН.

Глава департамента по контролю над вооружениями в МИД КНР Фу Цун, в свою очередь, назвал заявление историческим. Об этом он написал он в Twitter. Однако Пекин, по его словам, пока не намерен присоединяться к инициативам по сокращению арсеналов оружия массового поражения.

Но в Китае не исключают подписания таких соглашений в будущем. Все будет зависеть от баланса сил в ядерном клубе, прежде всего от успехов российско-американских программ разоружения, отметил Фу Цун.

"Если две ядерные сверхдержавы (Россия и США - ред.) продолжат сокращать вооружения, мы будем счастливы присоединиться к ним, когда они дойдут в этом сокращении до нашего уровня", - сказал китайский дипломат журналистам.

Россия и США по-прежнему располагают 90 процентами ядерных боеголовок в мире, указал Фу Цун. "Они должны сократить свой ядерный арсенал необратимым и юридически обязывающим образом", - заявил представитель МИД КНР.

А пока что Китай намерен модернизировать свои стратегические вооружения, подчеркнул Фу Цун. В ноябре Пентагон предупреждал, что на фоне переговоров о разоружении КНР уже через пять лет может увеличить вдвое ядерный арсенал - до 700 боезарядов. В китайском МИД это отвергают.

"Мы поддерживаем наш ядерный потенциал на минимальном уровне, необходимом для национальной обороны", - объяснил позицию Пекина Фу Цун.

При этом заместитель министра иностранных дел Китая Ма Чжаосюй подчеркнул, что Пекин внес значительный вклад в опубликованное заявление ядерной пятерки. В комментарии, опубликованном агентством Синьхуа, говорится, что именно Китай инициировал включение в заявление пункта о ненацеливании ядерного оружия друг на друга или на другое государство.

По словам замминистра, позиция ядерной пятерки должна стать новой отправной точкой, которая позволит укреплять взаимное доверие и обеспечивать всеобщую безопасность на планете.

При этом еще в сентябре бывший китайский посол в ООН Ша Цзукан заявил, что Пекин должен быть готов первым нанести ядерный удар на фоне образования нового военного блока США, Британии и Австралии.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш поприветствовал заявление стран ядерной пятерки против развязывания войны с использованием ядерного оружия, сообщил его пресс-секретарь Стефан Дюжаррик.

"[Генсека ООН] обнадеживает приверженность государств, обладающих ядерным оружием, принятию мер по предотвращению ядерной войны в соответствии с его давним призывом к диалогу и сотрудничеству с этой целью", - говорится в заявление, опубликованном на сайте организации.

Отмечается, что Гуттериш ожидает более подробной информации о будущих инициативах ядерных держав по этому вопросу.

Кроме того, генсек высоко оценил признание странами ядерного клуба необходимости соблюдения соглашений и обязательств в области нераспространения, разоружения и контроля над ядерными вооружениями.

В заявлении генсека подчеркивается, что он неоднократно призывал к ликвидации ядерного оружия. Например, в сентябре прошлого года Гуттериш предлагал "рассеять облако ядерного конфликта, уничтожить ядерные вооружения в мире, открыть новую эру доверия и мира" на фоне того, что страны накопили около 14 тысяч ядерных вооружений.

Между тем исполнительный директор Международной кампании за уничтожение ядерного оружия Беатрис Фин усомнилась в искренности ядерных держав. Эта организация в 2017 была удостоена Нобелевской премии мира.

"Как сказала Грета Тунберг: "Бла-бла-бла". Они пишут это "приятное" заявление, но в реальности делают ровно наоборот. Они участвуют в гонке ядерных вооружений, тратят миллиарды на модернизацию [арсеналов] и постоянно готовы начать ядерную войну", - написала Фин в Twitter.

Отметим, что на сегодняшний день в мире ядерным оружием обладают девять стран: Россия, США, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, КНДР и, как считается, Израиль. Ядерное оружие пытается получить также Иран.

Последние годы эксперты говорят о новом витке ядерной гонке. Так, в конце июня прошлого года в ООН заявили, что опасность использования ядерного оружия находится на небывало высоком за последние десятилетия уровне и режим контроля над вооружениями "продолжает разрушаться".

Ранее участники Инициативы Кербера в области стратегической стабильности, совместного проекта Фонда Кербера и Института изучения проблем мира и политики безопасности Гамбургского университета опубликовали в статью, в которой рассказали о мерах для предотвращения новой ядерной гонки.