Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
31.13
USD
27.50
RUB
0.36
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
6 января 22, 23:16
Британская разведка ответила на шутливое видео Китая
China Xinhua News
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Глава британской разведки поблагодарил китайское информагентство за "бесплатную рекламу" Джеймса Бонда

Китайское государственное информагентство "Синьхуа" выложило видео, в котором спародировало героя британских фильмов, шпиона Джеймса Бонда. В ответ глава британской разведки Ричард Мур поблагодарил за "бесплатную рекламу", пишет The Guardian.

На видео "Не время умирать от смеха", которое назвали созвучно с последней частью франшизы фильма, высмеивают внимание западного сообщества разведчиков к угрозам со стороны Пекина.

В шутливой форме агентство сообщает, что якобы раскрыло утечку видео тайной встречи между британскими и американскими шпионами после того, как Мур внес Китай в повестку дня МІ6 (Тайной службы разведки Великобритании). Главные герои пародии – Джеймс Понд и Черное окно (созвучно с Джеймс Бонд и Черная вдова (widow – "вдова", и window – "окно"), героиня вселенной Marvel).


Мур ответил на пародию и поблагодарил "за интерес и неожиданную бесплатную рекламу". Как пишет издание, к сообщению он прикрепил свое заявление, в котором подчеркнул, что Китай стремится использовать "открытость британского общества", чтобы "исказить публичный дискурс и принятие политических решений по всему миру".

Видео выложили на фоне конфликта Китая и Британии по поводу политики Пекина против уйгурского меньшинства, а также распространения авторитаризма в бывшей британской колонии Гонконг, сообщает The Guardian.

В декабре 2021 года Британия и Канада заявили, что будут бойкотировать Олимпийские игры в Китае из-за нарушений прав человека в стране.

Главой Компартии Китая в регионе Синьцзян в декабре был назначен Ма Синжуя. Его предшественник обвинен в кураторстве репрессий против этнических уйгуров и других мусульман.
liga.net
Ещё по теме:
Криптовалютные компании бегут из Китая
Байден разочарован G20 из-за России и Китая
Байден раскритиковал Си Цзинпиня и Путина
В Китае зафиксирована новая волна коронавируса
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Токаев дал приказ открывать огонь на поражение
noimageГосдеп выступил против новых санкций по СП-2
noimageЧто происходит в Казахстане и зачем Путин ввел войска
Лента новостей