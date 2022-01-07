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7 января 22, 11:08
Госдеп выступил против новых санкций по СП-2
СП-2
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Эта поправка не является искренней попыткой противостоять дальнейшей российской агрессии или защитить Украину, заявил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

Введение новых санкций против российского газопровода Северный поток-2 по рассматриваемому Сенатом законопроекту может ослабить отношения США с союзниками, заявил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс. Он добавил, что это никак не поможет разрешению ситуации с Украиной.

"К сожалению, эта поправка, по нашей оценке, не является искренней попыткой противостоять дальнейшей российской агрессии или защитить Украину. Мы обеспокоены тем, что принятие этого законопроекта только подорвет единство среди наших европейских союзников в решающий момент, когда нам необходимо выступить единым фронтом в ответ на российские угрозы в отношении Украины", - заявил Прайс на брифинге.

Он добавил, что администрация США работает с европейскими партнерами над пакетом санкций, которые "максимально увеличивают потенциальные издержки для России, если Москва продолжит агрессию против Украины". Но инициатива в отношении "Северного потока-2" не даст такого эффекта, считает он.

Законопроект внесли в Сенат 18 декабря. Он обязывает Белый дом в течение 15 дней после утверждения документа ввести ограничения против "Северного потока-2". Предполагается запрет на въезд в США, заморозка активов и запрет на ведение бизнеса с теми, против кого будут введены санкции.

При этом в Сенате также будет рассматриваться законопроект демократа Роберта Менендеса, который предполагает ограничения против "Северного потока-2" и другие санкции только в случае нападения России на Украину.

Ранее стало известно, что большинство немцев поддерживают Севперный поток-2.
Korrespondent
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