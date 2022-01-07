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7 января 22, 11:20
Токаев дал приказ открывать огонь на поражение
Токаев
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Президент Казахстана заявил, что не будет вести переговоров с "убийцами" и дал приказ их уничтожать.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что отдал приказ открывать огонь по террористам на поражение без предупреждения. Об этом он сказал в пятницу, 7 января, во время третьего своего обращения к нации.

"Правоохранительным органам мною дан приказ открывать огонь на поражение. Какие могут быть переговоры с убийцами? Террористов надо уничтожать" – сказал Токаев.

По его словам, бандиты продолжают наносить ущерб имуществу республики и применяют оружие против граждан.

"Только на Алма-Ату напали 20 тысяч бандитов. Слаженная координация действий, боеготовность и звериная жестокость. Похоже на то, что их подготовкой и руководством занимался единый командный пункт", - сказал Токаев.

Он также отметил, что власти будут жестко реагировать на все все акты "правового вандализма".

Кроме того, Токаев признал, что в стране не хватает спецсил и оборудования и поблагодарил поблагодарил президента РФ Владимира Путина за быстрый отклик на просьбу ввести войска.

Также Токаев предупредил, что в отдельных регионах будет включен интернет.

Ранее сообщалось, что в центре Алматы продолжается стрельба, хотя власти завляют, что ситуация в стране взята под контроль. Перед этим стало известно, что в ходе спецопераций в Казахстане МВД ликвидировали 26 "преступников". 

Всего в ходе беспорядков были задержаны три тысячи человек. А накануне вечером СМИ сообщали, что в Алмате десятки жертв, больницы переполнены.
Korrespondent
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