Токаев дал приказ открывать огонь на поражение

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что отдал приказ открывать огонь по террористам на поражение без предупреждения. Об этом он сказал в пятницу, 7 января, во время третьего своего обращения к нации.

"Правоохранительным органам мною дан приказ открывать огонь на поражение. Какие могут быть переговоры с убийцами? Террористов надо уничтожать" – сказал Токаев.

По его словам, бандиты продолжают наносить ущерб имуществу республики и применяют оружие против граждан.

"Только на Алма-Ату напали 20 тысяч бандитов. Слаженная координация действий, боеготовность и звериная жестокость. Похоже на то, что их подготовкой и руководством занимался единый командный пункт", - сказал Токаев.

Он также отметил, что власти будут жестко реагировать на все все акты "правового вандализма".

Кроме того, Токаев признал, что в стране не хватает спецсил и оборудования и поблагодарил поблагодарил президента РФ Владимира Путина за быстрый отклик на просьбу ввести войска.

Также Токаев предупредил, что в отдельных регионах будет включен интернет.

Ранее сообщалось, что в центре Алматы продолжается стрельба, хотя власти завляют, что ситуация в стране взята под контроль. Перед этим стало известно, что в ходе спецопераций в Казахстане МВД ликвидировали 26 "преступников".

Всего в ходе беспорядков были задержаны три тысячи человек. А накануне вечером СМИ сообщали, что в Алмате десятки жертв, больницы переполнены.