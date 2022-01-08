В G7 назвали приоритеты реформ в Украине на 2022 год

Послы стран G7 назвали критически важные для Украины реформы. Об этом сказано в Twitter послов в пятницу, 7 января.

"Каковы будут приоритеты работы Группы Послов G7 в 2022 году? Группа продолжит поддерживать независимые институции, стремительное снижение уровня коррупции и более процветающую и устойчивую экономику. Это означает не только принятие ключевых законодательных актов, но и их успешную имплементацию и, таким образом, для всех украинцев", - сказано в сообщении.

Напомним, 17 декабря президент Владимир Зеленский встретился с послами G7 и Евросоюза. В ходе встречи внимание было уделено обсуждению ситуации в сфере безопасности на границах Украины и процессу мирного урегулирования на Донбассе.

Позже стало известно, что послы G7 озвучили Зеленскому свои ожидания по судебной реформе. Они выразили надежду на скорое избрание руководства САП и НАБУ, а также на скорую реформу СБУ.