Назарбаев с семьей покинул Казахстан - СМИ

Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и его дочери со своими семьями покинули Казахстан. В стране остается только старший брат Назарбаева Болат, сообщает Оrda.kz.

Официального подтверждения этой информации нет.

Перед этим стало известно, что в Казахстане задержали племянника Назарбаева Самата Абиша. Ранее он был снят с поста первого заместителя председателя Комитета Национальной безопасности.

Также СМИ отмечают, что власти Казахстана перестали использовать название столицы страны "Нур-Султан" в официальных сообщениях. Они называют город просто "столицей".

Как сообщалось, фактический уход из политики бывшего президента Назарбаева был одним из главных требований участников протестов в Казахстане.

Напомним, пару дней назад в Казахстане снесли памятник Назарбаеву.