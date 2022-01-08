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7 января 22, 20:04
Столтенберг заявил о риске новой войны в Европе
Столтенберг
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Россия продолжает стягивать войска к украинской границе, напомнил генсек НАТО и выразил опасения насчет безопасности в регионе.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг отреагировал на стягивание Россией войск к границе Украины. Об этом он заявил во время выступления в пятницу, 7 января.

"Российские военные продолжают свое наращивание возле Украины. Мы видим артиллерию, мы видим войска, мы видим приборы для ведения электронной борьбы. Когда все это объединено с российской риторикой, когда они не соглашаются с нашими требованиями. Если это все совместить, то это присылает нам месседж, что это риск нового военного конфликта в Европе",- сказал Столтенберг.

По его словам, чтобы предотвратить новую войну в Европе, нужно садиться за стол переговоров с Россией.

Напомним, что ранее Столтенберг провел переговоры о ситуации в Украине. Генсек НАТО обсудил с лидерами Швеции и Финляндии наращивание российских войск в Украине и у ее границ.

Также сообщалось, что НАТО перед встречей с РФ проведет заседание с Украиной. Заседание комиссии НАТО-Россия запланировано на 12 января, а за два дня до этого состоится Комиссия Украина-НАТО.
Korrespondent
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