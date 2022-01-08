Сбитый рейс МАУ: Иран заявил о готовности к переговорам

Иран заявил о готовности к двусторонним переговорам со странами, чьи граждане погибли в результате сбития самолета МАУ в Тегеране. Об этом сообщает МИД Ирана в пятницу, 7 января.

"Несмотря на незаконные действия некоторых конкретных стран, которые пытаются использовать этот болезненный инцидент и бедственное положение оставшихся в живых в своих собственных политических целях, Исламская Республика Иран вновь заявляет о своей готовности провести двусторонние переговоры с любой из соответствующих стран по поводу предпринятых действий, на основе добросовестности, уважения суверенитета стран и их внутренних законов, международных обязательств правительств и в соответствии с повесткой дня, согласованной обеими сторонами", - сказано в сообщении.

Также в Иране подчеркнули, что 5 января одобрили выплату денежной компенсации семьям жертв.

"В Министерстве дорог и городского развития был сформирован штат, который принял необходимые меры для осуществления процесса оплаты и произвел выплаты ряду семей в соответствии с нормативными актами", - утверждают в иранском МИД.

Напомним, что ранее Канадский суд постановил взыскать с Ирана $107 млн за сбитый самолет МАУ. Адвокаты истцов заявляют, что будут добиваться ареста имущества Ирана по всему миру, чтобы семьи могли получить полагающуюся им компенсацию.