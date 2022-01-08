Германия усиливает карантинные ограничения

Власти Германии ужесточают карантин из-за стремительного распространения COVID-штамма Омикрон. Об этом сообщает The Guardian в пятницу, 7 января.

Решение немецких властей подразумевает ужесточение ограничений для ресторанов и баров по всей стране. Теперь клиенты должны будут предоставить доказательства получения бустерной дозы вакцины или отрицательный результат COVID-теста в случае вакцинации двумя дозами или выздоровления от болезни.

"Это строгое правило... но оно является необходимым", - подчернкул канцлер Германии Олаф Шольц.

При этом власти решили ослабить требования по самоизоляции. После получения бустерной дозы немцы вообще не будут идти на самоизоляцию, а для остальных срок пребывания на карантине сократили до десяти дней, если у них за это время исчезнут симптомы. В случае получения отрицательного COVID-теста самоизоляцию можно сократить до семи дней.

Напомним, что в мире за сутки выявили рекордное количество случаев COVID-19. За последние 24 часа коронавирусом инфицировалось более двух с половиной миллионов человек.