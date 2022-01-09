США обсудят с РФ размещение ракет - Блинкен

США готовы обсудить ограничения на размещение ракет и военных учений в Европе во время переговоров с РФ по Украине. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает ABC news.

"Есть меры по укреплению доверия, есть меры по снижению риска, и все они, если будут осуществляться на взаимной основе, я думаю, могут действительно снизить напряженность и решить проблемы", - отметил Блинкен.

По его словам, возможно, удастся "устранить любые законные опасения, которые могут возникнуть у России".

Блинкен отметил, что могут быть основания для продления Договора о ракетах средней и меньшей дальности с Россией, в нарушении которого США обвиняют Россию.

"Точно так же есть договоренности о размещении обычных вооружений в Европе, о таких вещах, как масштаб учений, которые, если они будут соблюдаться на взаимной основе, то есть Россия выполнит свои обязательства, которые она неоднократно нарушала, есть основания для снижения напряженности, обеспечения большей прозрачности, создания большего доверия, и все это устранило бы озабоченность, которую якобы испытывает Россия", - заявил Блинкен.

Ранее сообщалось, что Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель обсудили во время телефонного разговора агрессию России в отношении Украины.