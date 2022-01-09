В Украину вылетел пассажирский самолет из Казахстана

Из аэропорта города Нур-Султан в Киев вылетел пассажирский самолет. Об этом свидетельствуют данные ресурса Flightradar.

Самолет Airbus A320-271N рейса KC103 вылетел из аэропорта казахской столицы в 20:19 по местному времени (16:19 по Киеву).

Ожидается, что он прибудет в киевский аэропорт Борисполь примерно в 20:50.

Как сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Twitter, на борту рейсового самолета из Нур-Султана находится 33 украинца. Следующие рейсы из этого города запланированы на 13 и 16 января.

Ранее сообщалось, что в Алматы аэропорт закрыли на неопределенное время.