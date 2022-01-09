Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
31.13
USD
27.50
RUB
0.36
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
9 января 22, 21:14
В Казахстане с начала протестов погибли 164 человека
Казахстан
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Больше всего погибших в Алматы - 103 человека. За медпомощью обратились более двух тысяч пострадавших.
Больше всего погибших в Алматы - 103 человека. За медпомощью обратились более двух тысяч пострадавших.

В Казахстане во время акций протестов погибли не менее 164 человек, включая двоих детей. Больше всего погибших в Алматы. Об этом сообщает Telegram-канал Sputnik Казахстан.

Так, в Алматы погибло 103 человека, среди них два ребенка – 11-летний мальчик и четырехлетняя девочка.

В Кызылординской, Жамбылской и Алматинской областях - 21, 10 и восемь смертей соответственно.

Позже уполномоченная по правам ребенка в Казахстане Аружан Саин заявила об еще одном погибшем ребенке. 7 января в Алматы был расстрелян автомобиль, в котором находились 15-летний подросток с отцом. Несовершеннолетнего доставили в одну из детских больниц. Однако врачи спасти юношу не смогли.

Согласно данным телеканала Хабар 24, за медицинской помощью обратились более двух тысяч пострадавших.

"2 265 человек обратились за медицинской помощью. Больше всего в Алматы - 1 100 человек, в Алмаатинской области - 300 человек и по 200 человек - в Жамбылской и Кызылординской областях", - отметили журналисты телеканала.

В настоящее время на стационарном лечении находятся 719 человек, в тяжелом состоянии – 83 пациента.

Ранее сообщалось, что в Казахстане во время протестов погибли 16 силовиков.

А число задержанных в Казахстане превысило пять тысяч. Их подозревают в убийствах, насилии в отношении представителей власти и разбойных нападениях.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Korrespondent
Ещё по теме:
В Украине ожидается циркуляция сразу трех штаммов гриппа
В Черкассах пересадили костный мозг от некровного донора
Скандал с Укрэксимбанком: суд избрал меру пресечения Мецгеру
При каком симптоме COVID-19 нужно срочно обращаться к врачу
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В Украину вылетел пассажирский самолет из Казахстана
noimageСША обсудят с РФ размещение ракет - Блинкен
Лента новостей