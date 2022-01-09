В Казахстане с начала протестов погибли 164 человека

В Казахстане во время акций протестов погибли не менее 164 человек, включая двоих детей. Больше всего погибших в Алматы. Об этом сообщает Telegram-канал Sputnik Казахстан.

Так, в Алматы погибло 103 человека, среди них два ребенка – 11-летний мальчик и четырехлетняя девочка.

В Кызылординской, Жамбылской и Алматинской областях - 21, 10 и восемь смертей соответственно.

Позже уполномоченная по правам ребенка в Казахстане Аружан Саин заявила об еще одном погибшем ребенке. 7 января в Алматы был расстрелян автомобиль, в котором находились 15-летний подросток с отцом. Несовершеннолетнего доставили в одну из детских больниц. Однако врачи спасти юношу не смогли.

Согласно данным телеканала Хабар 24, за медицинской помощью обратились более двух тысяч пострадавших.

"2 265 человек обратились за медицинской помощью. Больше всего в Алматы - 1 100 человек, в Алмаатинской области - 300 человек и по 200 человек - в Жамбылской и Кызылординской областях", - отметили журналисты телеканала.

В настоящее время на стационарном лечении находятся 719 человек, в тяжелом состоянии – 83 пациента.

Ранее сообщалось, что в Казахстане во время протестов погибли 16 силовиков.

А число задержанных в Казахстане превысило пять тысяч. Их подозревают в убийствах, насилии в отношении представителей власти и разбойных нападениях.

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