Турция желает участвовать в диалоге по украинскому вопросу

Турция готова всячески способствовать урегулированию конфликта в Украине и защите ее территориальной целостности. Об этом сообщил официальный представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын советнику по национальной безопасности США Джейку Салливану в телефонном разговоре, передает BirGun.

Как отмечается, представители Турции и США обсудили политические и экономические отношения и развитие сотрудничества в области обороны, а также обменялись мнениями об Украине, Казахстане, Армении, Афганистане, Боснии и Герцеговине и Эфиопии.

Спикер Эрдогана заявил, что украинский кризис должен быть урегулирован путем диалога и сотрудничества, и что Турция готова всячески способствовать этому.

Он подчеркнул важность, которую Турция придает защите территориальной целостности Украины.