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11 января 22, 02:33
Турция желает участвовать в диалоге по украинскому вопросу
Реджеп Тайип Эрдоган
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Спикер Эрдогана заявил, что украинский кризис должен быть урегулирован путем диалога и сотрудничества, и Турция готова всячески способствовать этому

Турция готова всячески способствовать урегулированию конфликта в Украине и защите ее территориальной целостности. Об этом сообщил официальный представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын советнику по национальной безопасности США Джейку Салливану в телефонном разговоре, передает BirGun.

Как отмечается, представители Турции и США обсудили политические и экономические отношения и развитие сотрудничества в области обороны, а также обменялись мнениями об Украине, Казахстане, Армении, Афганистане, Боснии и Герцеговине и Эфиопии.

Спикер Эрдогана заявил, что украинский кризис должен быть урегулирован путем диалога и сотрудничества, и что Турция готова всячески способствовать этому.

Он подчеркнул важность, которую Турция придает защите территориальной целостности Украины.

29 ноября 2021 года Эрдоган предложил свое посредничество между Украиной и РФ на фоне активности российских войск возле украинских границ. Россия отказалась. 8 декабря Эрдоган еще раз подчеркнул, что Турция готова оказать максимальную поддержку в установлении канала диалога между Украиной и Россией.
liga.net
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