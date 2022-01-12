Чем закончился новый раунд переговоров США с РФ

В Женеве завершились переговоры США и России по "гарантиям безопасности". Они продолжались больше семи часов – и каждый остался при своем. Россия "не видит понимания" со стороны США. А в Вашингтоне дают понять, что не позволят никому закрыть дверь в НАТО, и перспективы Украины без Киева обсуждаться не будут.

На этой неделе намечены еще два переговорных раунда с Россией в двух форматах: сначала с НАТО, затем в рамках ОБСЕ. Ожидания от этих встреч у сторон также невысоки, но от беседы никто не отказывается, поскольку главная цель – любыми способами избежать войны.

Запад может добиться и обратного эффекта, считает американский экономист, дипломат Андерс Аслунд. Российский президент Владимир Путин стремится поднять свой статус до важного игрока на международной арене, и переговоры с Россией на таком уровне – это подарок Запада, говорит он LIGA.net: "Эскалация кажется возможной. Разве что Западу действительно удастся напугать Путина".

Как началась переговорная неделя между Россией и Западом, что это значит для Украины и что дальше – рассказывает LIGA.net.

НЕДЕЛЯ ДИПЛОМАТИИ

Переговоры Россия-США запланировали еще на встрече в декабре Байден и Путин. За этот месяц РФ сформировала ультиматум, который назвала "гарантиями безопасности" от НАТО. Поскольку список требований касался в том числе ЕС, то формат расширили – хотя РФ хотела разговора только со США. "Если вовлекать в них другие страны, мы просто утопим все это в словоблудии", – говорили в МИД РФ.

Кремль добивается возвращения к холодновоенному стилю внешней политики, требуя разговора только двух сверхдержав – США и РФ – о будущем Европы и Украины. Позиция Вашингтона: эти времена ушли в прошлое, а значит, решать судьбу союзников без них не станут.

Тем более, что идентичную позицию высказал Украина.

"Россия не воспринимает Евросоюз как игрока. Но мы – игрок. ЕС должен быть в диалоге", – заявил топ-дипломат ЕС Жозеп Боррель на встрече с журналистами в Киеве, где был и корреспондент LIGA.net.

Так к диалогу России и США в Женеве добавились переговоры РФ и НАТО – 12 января. А 14 января с Россией переговорят и в рамках ОБСЕ.

ПЕРЕГОВОРЫ, ЧТОБЫ НЕ БЫЛО ВОЙНЫ

Основная тема всей "недели дипломатии" – ультиматум России.

Кремль в ультиматуме требует отказа НАТО от расширения, а также вывода иностранных войск и вооружения из стран НАТО, которые вступили в Альянс после 1997 года (это почти вся Восточная Европа) и запрета военного сотрудничества Альянса с постсоветскими странами.

За время подготовки к переговорам почти все страны Запада и Украина высказались об ультиматуме РФ. Их посыл: требование не расширять НАТО и не принимать Украину – неприемлемо. Также не будет обсуждаться и вопрос численности войск Альянса в Европе.

Но другие, менее важные для России и фактически фасадные вопросы, посчитали более уместными для обсуждения. Речь идет о масштабе учений в Европе и ракетах средней и меньшей дальности.

Поэтому ожидания от переговоров изначально были очень низкими. "Я не думаю, что на следующей неделе мы увидим какие-либо прорывы", — говорил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Несмотря на открытый скепсис, каждая из сторон видит свой смысл в проведении переговоров, говорит LIGA.net глава постоянной делегации в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев (фракция СН).

Запад пытается избежать "большой войны" и сохранить возможность сотрудничать с Россией в энергетике. Россия же хочет получить от США хотя бы минимальные уступки в рамках ультиматума. А если не добьется – развяжет себе руки для дальнейшей эскалации, считает он.

"Все наши усилия направлены сейчас на то, чтобы война вообще не началась", – заверял журналистов Боррель во время визита в Киев.

Перед Украиной сейчас стоит только одна задача: дипломатическими средствами способствовать деэскалации ситуации, спровоцированной Россией, и заставить Москву прекратить свои агрессивные действия, объясняет LIGA.net спикер МИД Николенко. Помимо дипломатии, в МИД надеются, что Россию будут сдерживать пакетом болезненных экономических санкций и оборонной поддержкой Украины.

КАК ПРОШЛА ВСТРЕЧА В ЖЕНЕВЕ

Делегацию США на переговорах возглавила заместитель госсекретаря Венди Шерман. Россию представляет замглавы МИД Сергей Рябков.

9 января состоялись предварительные переговоры. Рябков после них заявил, что все прошло "потрясающе" и вселяет оптимизм. Хотя на самом деле США не сдвинулись со своей позиции: Шерман подчеркнула, что суверенные страны сами могут выбирать себе союзы.

Накануне переговоров в Белом доме даже официально предупреждали: если российские СМИ начнут сообщать, что США пошли на всевозможные уступки России, то это – преднамеренная попытка создать разногласия между союзниками путем манипулирования.

Сегодня, 10 января, американцы и россияне беседовали семь с половиной часов (не учитывая перерыва на обед).

На итоговом брифинге Рябков сыпал угрозами, констатируя: главные для РФ вопросы подвешены в воздухе, прогресса в теме нерасширения Альянса – нет. И Москва не видит в Вашингтоне понимания.

Глава делегации США на брифинге сказала, что Вашингтон отвергает требования России не принимать Украину в НАТО и прекратить с ней сотрудничество в области безопасности. "И мы не будем принимать решения ни по Украине без Украины, ни по Европе без Европы, ни по НАТО без НАТО", – пообещала Шерман.

А "гарантии безопасности" для РФ сегодня вообще не обсуждались, поскольку они неприемлемы для большинства западных стран: "Мы не обсуждали договор, который они положили на стол".

ЧТО ЭТО ДАЕТ УКРАИНЕ – И ЧТО ДАЛЬШЕ

Перед переговорами России с Западом Украина активизировала контакты с международными партнерами, говорит Николенко. Позиция Киева по "гарантиям безопасности" России неизменна: они нелегитимны и неприемлемы, у РФ нет права решать будущее других стран.

"Требования России к США и НАТО, – прекратить расширение на Восток, не принимать Украину и разорвать все военные связи с нашей страной, – это попытка в 21 веке возродить "пакт Молотова-Риббентропа", разделивший Европу на сферы влияния", – утверждает Николенко.

Он напоминает, что лучшая гарантия безопасности в Европе – прекращение оккупации Крыма и агрессии против Украины.

"Но сам факт переговоров позитивен. Когда есть диалог, снижается риск возможных инцидентов военного и политического характера", – сказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

На этой неделе запланированы переговоры еще в двух форматах: РФ-НАТО и в ОБСЕ. Их итог кажется очевидным. Запад еще до разговора с РФ отказался обсуждать главный для нее вопрос, несмотря на угрозы.

"Никакого прорыва на переговорах не будет", – уверен Чернев. Единственное, в чем можно быть абсолютно уверенным, считает нардеп, – что Кремль не отступит и будет дальше увеличивать ставки.

"Не думаю, что стоит ожидать от переговоров многого, – говорит бывший участник миссии ОБСЕ в Украине Майкл Боцюркив. – Россия попытается подать сигнал, например, пообещать не вторгаться в Украину. Но я не думаю, что их обещаниям можно верить. Как верить их словам сейчас, если ранее она нарушала международное право?"

Западу нужно быть настороже и не слишком доверять обещаниям России, считает он. Но сам факт переговоров считает позитивом: "Если Запад сможет показать, что он объединился, особенно в вопросе санкций, – этого будет достаточно, чтобы напугать Россию".

Если же Россия испугается, это может заставить ее отказаться от идеи вторжения в Украину ввиду серьезных последствий. Но показать такую сплоченность западным партнерам будет тяжело, считает он.

"Ничего не стоит ожидать от этих переговоров", – категорически настроен Аслунд. Для Путина важно, чтобы в России он выглядел крупным мировым игроком, и "Запад дарит Путину этот подарок".

По мнению дипломата, эти переговоры могут стать началом для затяжной эскалации, ведь Путин выиграл от предыдущей агрессии.

И это осознают в НАТО. Там готовы к войне в Европе в случае провала переговоров, утверждает генсек НАТО Йенс Столтенберг: "Я знаю историю России. На протяжении веков они имели конфликты с соседями. Но у России есть альтернатива: сотрудничать, работать с НАТО... Мы должны надеяться и усердно работать на лучшее, но быть готовыми к худшему".