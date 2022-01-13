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12 января 22, 17:34
Замглавы МИД Польши: Путин понимает только язык санкций
Павел Яблонский
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Замглавы МИД Польши Павел Яблонский считает, что бороться с российской агрессией в отношении Украины нужно усилением санкций

Если Кремль не прекратит агрессивную политику в отношении Украины и не откажется от уже предпринятых действий, то антироссийские санкции должны быть продолжены. Об этом заявил замглавы МИД Польши Павел Яблонский, комментируя переговоры между США и РФ, его цитирует Польское радио.

"Если Россия не откажется от своих шагов, противоречащих международному праву, не прекратит агрессию в отношении Украины, не откажется от уже предпринятых ею действий, то санкционная политика должна быть продолжена, потому что это единственный язык, который понимает Путин", – подчеркнул он.

По словам Яблонского, западные страны должны быть готовы предпринять действия, которые действительно повлияют на Россию.

Дипломат подчеркнул: в отношениях с Кремлем важно не ограничиваться лишь "декларациями или предупреждениями", а воздействовать "реальными санкционными мерами".

На фоне угрозы нового вторжения РФ в Украину Россия требует от НАТО отказаться от расширения на восток и грозит военным ответом в случае отказа. 

10 января 2022 года на переговорах РФ и США в Женеве Вашингтон отказался закрывать двери в НАТО для Украины и обсуждать безопасность Европы без участия самой Европы. 

12 января начались переговоры с РФ в рамках Совета НАТО-Россия. 
liga.net
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