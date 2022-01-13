В НАТО рассказали о переговорах с Россией

Он заявил, что "это была непростая, но важная дискуссия".

По его словам, разногласия между НАТО и РФ значительные и их будет нелегко преодолеть, но было важно начать диалог. Разногласия касаются Украины и евробезопасности.

"Союзники подтвердили политику открытых дверей НАТО", - отметил он.

Столтенберг отметил, что НАТО и Россия не будут жалеть усилий для поиска путей, чтобы двигаться вперед.





Также он сообщил, что НАТО и РФ намерены провести новые встречи, чтобы повысить транспарентность учений, уровень кибербезопасности, контроля над вооружениями.





Представитель США на переговорах, замгоссекретаря Уэнди Шерман сообщила, что на совете РФ-НАТО подчеркнула, что у каждой страны есть право на выбор собственного пути.





Напомним, 10 января состоялись переговоры по безопасности между РФ и США.





А завтра в Вене состоится заседание Постоянного совета ОБСЕ.