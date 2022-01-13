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12 января 22, 19:02
В НАТО рассказали о переговорах с Россией
НАТО
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В Брюсселе состоялось первое за несколько лет заседание Совета Россия-НАТО, на котором обсуждались вопросы безопасности.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг на брифинге в среду, 12 января, озвучил итоги заседания совета Россия-НАТО.

Он заявил, что "это была непростая, но важная дискуссия".
 
По его словам, разногласия между НАТО и РФ значительные и их будет нелегко преодолеть, но было важно начать диалог. Разногласия касаются Украины и евробезопасности.
 
"Союзники подтвердили политику открытых дверей НАТО", - отметил он. 
Столтенберг отметил, что НАТО и Россия не будут жалеть усилий для поиска путей, чтобы двигаться вперед.

Также он сообщил, что НАТО и РФ намерены провести новые встречи, чтобы повысить транспарентность учений, уровень кибербезопасности, контроля над вооружениями.

Представитель США на переговорах, замгоссекретаря Уэнди Шерман сообщила, что на совете РФ-НАТО подчеркнула, что у каждой страны есть право на выбор собственного пути.

Напомним, 10 января состоялись переговоры по безопасности между РФ и США. 

А завтра в Вене состоится заседание Постоянного совета ОБСЕ.
Korrespondent
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