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12 января 22, 19:28
У Трюдо раскрыли содержание разговора с Зеленским
Трюдо,Зеленский
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Глава правительства Канады заявил,что партнеры Украины намерены выступать единым фронтом против агрессии РФ.
Глава правительства Канады заявил,что партнеры Украины намерены выступать единым фронтом против агрессии РФ. Также речь шла о реформах в Украине и сбитии украинского самолета в Иране.

В офисе главы правительства Канады заявили, что непреклонно поддерживают Украину перед угрозой вероятного обострения российской агрессии. Об этом в ходе телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

"Премьер-министр подтвердил непреклонную поддержку Канадой суверенитета и территориальной целостности Украины, подчеркнув, что любое военное вторжение в Украину будет иметь серьезные последствия, в том числе координированные санкции. Он отметил, что партнеры Украины договариваются о том, чтобы выступать единым фронтом против российских провокаций", - говорится в сообщении.

В офисе Трюдо добавили, что лидеры двух государств также обсудили важность экономических и судебных реформ в Украине "для поддержания мира и процветания в стране".

"Президент и премьер-министр говорили о катастрофе самолета МАУ рейса 752 и о своей решимости продолжить требовать справедливости от Ирана для жертв трагедии", - добавили в офисе главы канадского правительства.

Ранее Зеленский сообщал, что обговорил с Трюдо ситуацию на Донбассе и борьбу за компенсацию семьям жертв сбитого в Иране самолета.
Korrespondent
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