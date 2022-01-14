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13 января 22, 21:37
Елизавета II лишила принца Эндрю всех титулов
принц Эндрю
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Теперь Эндрю будет защищать себя в суде по делу об изнасиловании несовершеннолетней как частное лицо, заявили в Букингемском дворце.

В Великобритании королева Елизавета II лишила всех титулов своего сына, принца Эндрю, герцога Йоркширского. Об этом сообщает Букингемский дворец в четверг, 13 января.

Решение приняли из-за обвинения в изнасиловании, выдвинутого против Эндрю американкой Вирджинией Джуфре. По словам женщины, в 2001 году, когда она была несовершеннолетней, ее заставлял заниматься сексом с Эндрю Джеффри Эпштейн.

Официальное заявление Букингемского дворца гласит, что принц Эндрю лишается всех своих придворных обязанностей и в дальнейшем будет защищать себя в суде как частное лицо.

Напомним, что ранее принц Эндрю на фоне секс-скандала отправился в отпуск. Герцог Йоркский в сопровождении бывшей жены Сары Фергюсон прибыл в летнюю королевскую резиденцию Балморал.

Korrespondent
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