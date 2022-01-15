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14 января 22, 23:23
В ЕС перечислили принципы безопасности на фоне агрессии РФ
Жозеп Боррель
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По словам Борреля, центральной темой встречи министров было обсуждение архитектуры европейской безопасности в контексте агрессии России против Украины

Европейский Союз готов прямо ответить на любую агрессию, но предпочтительный и естественный путь – это путь диалога и переговоров. Об этом заявил Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель во время пресс-конференции по итогам неформальной встречи министров иностранных дел стран 

По словам Борреля, центральной темой встречи министров было обсуждение архитектуры европейской безопасности в контексте агрессии России против Украины.

Участники встречи определили ключевые элементы сильной и единой позиции Евросоюза в условиях вызванной Россией эскалации военной напряженности.

Боррель перечислил 10 пунктов:

1. Мы отвергаем попытки России создать сферы влияния в Европе.

2. Мы подтверждаем основные принципы, лежащие в основе европейской безопасности.

3. Мы подтверждаем нашу солидарность с Украиной и странами Восточной Европы, которые являются нашими партнерами, которым угрожает Россия, и поддерживаем существующий механизм мирного разрешения конфликтов.

4. Мы решительно и настойчиво призываем Россию к деэскалации.

5. Мы подтверждаем наше обязательство реагировать на нападения на Украину. Любая дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь огромные последствия и большие потери в ответ.

6. Мы координируем свои действия с США и НАТО.

7. Мы договорились о дальнейшем укреплении координации с США, с НАТО и расширении сотрудничества Европейского союза в рамках ОБСЕ. 

8. Государства-члены ЕС выражают готовность участвовать в укреплении механизмов для обеспечения транспарентности и предсказуемости любой военной деятельности.

9. Мы поддерживаем возобновление работы по разоружению и контролю над вооружениями.

10. Мы продолжим подготовительную работу по дальнейшим санкциям в тесном сотрудничестве с партнерами-единомышленниками.

"В целом мы остаемся открытыми для диалога с Россией, но никогда в ущерб нашей свободе, суверенитету, независимости и уважению фундаментальных ценностей", – подчеркнул Боррель.

На фоне угрозы нового вторжения РФ в Украину Россия требует от НАТО отказаться от расширения на восток и грозит военным ответом в случае отказа.

На этой неделе после переговоров с США, НАТО и в ОБСЕ Россия получила отказ на ее требование не брать Украину в НАТО. 

В НАТО заявили, что переговоры с РФ не дали значимых результатов. Россия грозит США и ЕС "необратимыми последствиями" в случае невыполнения ее требований.
liga.net
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