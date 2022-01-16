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15 января 22, 18:08
18 сценариев действий США в случае вторжения РФ в Украину
Виктория Нуланд
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У США есть 18 сценариев действий на случай нового вторжения России в Украину, заявила замгоссекретаря США Виктория Нуланд.

Штаты подготовили 18 сценариев действий в ответ на возможное новое вторжение России в Украину. Об этом сказала замгоссекретаря США Виктория Нуланд в интервью Financial Times.

Раскрывать детали этих 18 сценариев Нуланд не стала.

"Я бы просто сказала, что переговоры, которые мы ведем с нашими союзниками, направлены на то, чтобы причинить очень острую боль очень быстро, если Россия пойдет на этот шаг (дальнейшую эскалацию, – ред.) в любой форме", – сказала Нуланд.

По ее словам, в администрации президента США Джо Байдена уже готовы ввести санкции против РФ в случае необходимости, и их масштабы будут зависеть от характера российской агрессии. Она также предположила, что итоговые варианты санкций США и Европы могут не быть "идентичными".

При этом, отметила Нуланд, дверь для дипломатического решения ситуации все еще открыта. Вашингтон сейчас работает над письменными ответами российским официальным лицам и хочет продолжать переговоры.

На данном же этапе, по словам замгоссекретаря США, стороны просто "выслушали друг друга", а для достижения определенных договоренностей нужно больше времени.

9-13 января 2022 года в Европе состоялся ряд встреч между представителями США, НАТО и РФ, необходимость которых была вызвана скоплением российских войск на границе Украины и возможным новым военным вторжением РФ.

 В НАТО заявили, что переговоры с РФ не дали значимых результатов. Россия грозит США и ЕС "необратимыми последствиями" в случае невыполнения ее требований.
liga.net
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