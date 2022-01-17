ФРГ возглавит направление Крымской платформы

Германия возглавит направление политики непризнания аннексии Крыма в рамках Крымской платформы, а также займется перезапуском Нормандского формата. Об этом сообщила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, которая в понедельник, 17 января, прибыла в Киев, где встретилась со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

Он рассказал, что ранее соответствующее предложение Германии сделало МИД Украины.

"Ранее мы предложили отдельным партнерам Украины возглавить в рамках Крымской платформы одно из пяти направлений ее работы. И сегодня я с радостью узнал, что Германия готова стать лидером в Крымской платформе по направлению политики непризнания. Это подтверждение действительного лидерского подхода немецкой дипломатии", - отметил украинский министр на совместном брифинге с Анналеной Бербок.

Бербок также заявила, что готова "сделать все" для перезапуска нормандского формата.

"Мы сделаем все для того, чтобы перезапустить нормандский процесс", - сказала она.

Кулеба также добавил, что совместной целью украинских и немецких дипломатов является обеспечение эффективной работы Нормандского формата и проведение саммита лидеров стран-участниц.

"Мы обсудили динамику дипломатического урегулирования конфликта. Наша совместная цель – это эффективная работа Нормандского формата, проведение саммита лидеров Нормандского формата", - сказал Кулеба.

Он также поблагодарил новое правительство ФРГ за активную позицию и "попытки вернуть Россию за стол переговоров".

Ранее сообщалось, что Бербок заявила, что Европа готова искать компромиссы для урегулирования ситуации вокруг Украины, но это не касается базовых принципов безопасности.

Напомним, СМИ анонсировали встречу "нормандских" советников. Политические советники нормандской четверки могут провести встречу в конце января - начале февраля, пишут СМИ.