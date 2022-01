Тест на прочность. СМИ ФРГ о Бербок в Украине и РФ

Итогам визита нового главы МИД ФРГ Анналены Бербок в Киев и последующей за этим поездке в Москву на фоне эскалации ситуации вокруг Украины и угрозы войны в Европе посвящены многочисленные статьи и комментарии в немецких СМИ.

В своем комментарии издатель FAZ Бертольд Колер уделяет внимание тому, как визит Бербок в Украину повлияет на урегулирование напряженных отношений между Киевом и Москвой, и какую роль в этом готов играть Запад и, в частности, Германия.

"В начале саммита ЕС, еще перед Рождеством, канцлер ФРГ Олаф Шольц на фоне стягивания российских войск к границе с Украиной сделал важное заявление: "Нерушимость границ является одной из основ мира в Европе, поэтому необходимо общими усилиями сделать все, чтобы границы остались нерушимыми". Это звучало почти как обещанная Шредером безграничная солидарность (с США. - Ред.) после терактов 11 сентября 2001 года", - пишет Колер.

В своем комментарии он отмечает, что "Запад, в отличие от Путина, исключает применение военной силы. Германия четко придерживается того, что не будет поставлять Украине оружие для самообороны. И это еще раз подчеркнула во время визита в Киев глава МИД ФРГ Анналена Бербок".

Как считает издатель FAZ, обещания ФРГ быть на стороне Украины ограничиваются лишь средствами дипломатии: "В конфронтации с обладающим ядерным оружием единоличным правителем РФ, у которого нет моральных сомнений в том, чтобы задействовать в конфликте свои вооруженные силы, было бы слишком рискованно использовать военные угрозы. Более того, это не вызывает доверия".

Вместо этого, добавляет Бертольд Колер, Запад пытается призвать Кремль к благоразумию с помощью санкций: "Но "высокая цена" (санкций. - Ред.) не удержит Путина от того, чтобы продолжать отправлять войска к границе с Украиной и выставлять невыполнимые требования. Устрашение же с помощью такого оружия как экономические санкции - тоже проблематично и вызывает вопрос доверия".

Vielen Dank @DmytroKuleba & @ZelenskyyUa für den herzlichen Empfang in #Kiew! Nach meinen Gesprächen in Europa und den USA seit meinem Amtsantritt ist auch heute meine Botschaft dieselbe: Solidarität. In dieser schwierigen Lage reden wir nicht über die #Ukraine ohne die Ukraine. pic.twitter.com/zIW9caW7ii