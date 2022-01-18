Тест на прочность. СМИ ФРГ о Бербок в Украине и РФ

Итогам визита нового главы МИД ФРГ Анналены Бербок в Киев и последующей за этим поездке в Москву на фоне эскалации ситуации вокруг Украины и угрозы войны в Европе посвящены многочисленные статьи и комментарии в немецких СМИ.FAZ: ФРГ поможет только средствами дипломатии
В своем комментарии издатель FAZ Бертольд Колер уделяет внимание тому, как визит Бербок в Украину повлияет на урегулирование напряженных отношений между Киевом и Москвой, и какую роль в этом готов играть Запад и, в частности, Германия.
"В начале саммита ЕС, еще перед Рождеством, канцлер ФРГ Олаф Шольц на фоне стягивания российских войск к границе с Украиной сделал важное заявление: "Нерушимость границ является одной из основ мира в Европе, поэтому необходимо общими усилиями сделать все, чтобы границы остались нерушимыми". Это звучало почти как обещанная Шредером безграничная солидарность (с США. - Ред.) после терактов 11 сентября 2001 года", - пишет Колер.
В своем комментарии он отмечает, что "Запад, в отличие от Путина, исключает применение военной силы. Германия четко придерживается того, что не будет поставлять Украине оружие для самообороны. И это еще раз подчеркнула во время визита в Киев глава МИД ФРГ Анналена Бербок".
Как считает издатель FAZ, обещания ФРГ быть на стороне Украины ограничиваются лишь средствами дипломатии: "В конфронтации с обладающим ядерным оружием единоличным правителем РФ, у которого нет моральных сомнений в том, чтобы задействовать в конфликте свои вооруженные силы, было бы слишком рискованно использовать военные угрозы. Более того, это не вызывает доверия".
Вместо этого, добавляет Бертольд Колер, Запад пытается призвать Кремль к благоразумию с помощью санкций: "Но "высокая цена" (санкций. - Ред.) не удержит Путина от того, чтобы продолжать отправлять войска к границе с Украиной и выставлять невыполнимые требования. Устрашение же с помощью такого оружия как экономические санкции - тоже проблематично и вызывает вопрос доверия".
Vielen Dank @DmytroKuleba & @ZelenskyyUa für den herzlichen Empfang in #Kiew! Nach meinen Gesprächen in Europa und den USA seit meinem Amtsantritt ist auch heute meine Botschaft dieselbe: Solidarität. In dieser schwierigen Lage reden wir nicht über die #Ukraine ohne die Ukraine. pic.twitter.com/zIW9caW7ii— Außenministerin Annalena Baerbock (@ABaerbock) January 17, 2022
Der Spiegel: Встреча с Лавровым - тест для Бербок
"Пройдет ли Бербок успешно тест у Лаврова" - так озаглавлен комментарий обозревателя Der Spiegel Филиппа Витрока.
"Сергей Лавров 18 лет возглавляет МИД ФРГ. Он видел как приходили и уходили его немецкие коллеги: Йошка Фишер, Франк-Вальтер Штайнмайер, Гидо Вестервелле, Зигмар Габриэль, Хайко Маас. Сейчас ему придется иметь дело с первой женщиной на посту главы МИД ФРГ", - указывает Виттрок.
"Анналена Бербок находится с визитом в Москве в то время, когда десятки тысяч российских солдат и танков стянуты к границе с Украиной, а опасность войны на востоке Европе растет с каждым днем, - отмечает он. - Накануне визита в Москву министр иностранных дел ФРГ посетила Киев, чтобы заверить украинское правительство в поддержке Германии. Но обещания о поставках оружия или запрете газопровода Северный поток-2 к этому не относятся".
Бербок предостерегла Россию от военной эскалации, сказав, что "цена любой новой агрессии будет высока", пишет в своем комментарии обозреватель Der Spiegel. Между тем, считает он, "матерого дипломата Лаврова - вечного главу путинской дипломатии - такие сильные заявления не впечатляют. К тому же фактически непонятно, что представляет собой эта "цена". И уж конечно 71-летний Лавров публично не даст поучать себя новичку из Берлина".
Как продолжает далее в своем комментарии Филипп Витрок, "критическая позиция Бербок по отношению к России, ее отношение к Северному потоку-2, ее предупреждения относительно конфликта с Украиной являются достаточным поводом для Лаврова преподать урок своей немецкой коллеге. Но слишком усердствовать ему нельзя, чтобы не испортить отношения с канцлером Шольцем".
В Кремле делают ставку на то, что Олаф Шольц в долгосрочной перспективе будет проводить мягкий курс по отношению к РФ, полагает жруналист: "В конце концов, у Путина хороший опыт с последним канцлером ФРГ от социал-демократов (Герхардом Шредером. - Ред.). Остается надеяться, что Бербок в виду тактических соображений и угрозы контратаки Лаврова хотя бы удастся произнести парочку четких фраз".