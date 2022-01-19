В Испании умер самый пожилой мужчина в мире

В возрасте 112 лет ушел из жизни старейший мужчина в мире - испанец Сатурнино де ла Фуэнте Гарсия. Об этом сообщается во вторник, 18 января, на сайте Книги рекордов Гиннесса.

"Книга рекордов Гиннесса опечалена тем, что Сатурнино де ла Фуэнте Гарсия умер в своем доме в возрасте 112 лет и 341 дня", - говорится в сообщении.

Как указано, мужчина был объявлен рекордсменом в сентябре 2021 года в возрасте 112 лет и 211 дней. В начале февраля ему должно было исполниться 113 лет.





Сатурнино родился в испанском городе Леон в 1909 году. Из-за своего низкого роста (1,5 метра) он избежал участия в 1936 году в гражданской войне в Испании и открыл сапожное дело, которым занимался всю жизнь.





У рекордсмена и его жены Антонины есть семь дочерей, 14 внуков и 22 правнука.

























guinnessworldrecords.com







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