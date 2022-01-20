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20 января 22, 14:09
ЕС, НАТО, США и ОБСЕ впервые совместно обсудили агрессию РФ
ЕС
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Во время четырехсторонних переговоров стороны договорились поддерживать фундаментальные принципы существующей архитектуры европейской безопасности.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, госсекретарь США Энтони Блинкен, генсек НАТО Йенс Столтенберг и председательствующая в ОБСЕ Польша впервые провели четырехсторонние переговоры по многосторонней координации европейской безопасности. Об этом сообщила Служба внешних действий ЕС.

Отмечается, что четырехсторонний телефонный контакт состоялся в среду вечером после недавних обменов мнениями между партнерами, в частности, с украинской стороной и накануне переговоров США с Россией.

"Они обсудили военное наращивание России вокруг Украины, а также текущие двусторонние и международные дипломатические отношения, связанные с попытками России изменить условия безопасности в Европе. Они подтвердили необходимость поддерживать фундаментальные принципы существующей архитектуры европейской безопасности, закрепленные в частности в ОБСЕ", - говорится в заявлении.

Также стороны подчеркнули свою решимость продолжать интенсивные консультации по определению путей разрешения ситуации путем двустороннего и многостороннего дипломатического взаимодействия и представления сильного, четкого и единого трансатлантического фронта.

"Министры иностранных дел стран-членов ЕС на встрече в Бресте на прошлой неделе договорились о дальнейшем усилении координации с Соединенными Штатами и НАТО, а также об усилении сотрудничества Европейского Союза в рамках ОБСЕ и попросили Жозепа Борреля координировать эту деятельность", - отметили в Брюсселе.

Министры иностранных дел ЕС продолжат обсуждение этого вопроса на заседании Совета ЕС в Брюсселе в понедельник. Боррель пригласил Блинкена присоединиться к этой встрече.

Напомним, накануне Боррель обсудил с Киевом подготовку жестких санкций ЕС против РФ в случае агрессии.
Korrespondent
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