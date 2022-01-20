В мире за день более 3 млн новых COVID-больных

В мире за сутки зафиксировали 3 461 364 новых случаев коронавируса. Об этом свидетельствуют данные Worldometers в четверг, 20 января.

Больше всего новых случаев обнаружили в США, Франции, Индии. В США подтвердили почти 711 тысяч, во Франции - более 436 тысяч и в Индии - более 315 тысяч новых случаев. За ними в рейтинге находятся Бразилия и Италия. Украина - на 34 месте.

В то же время больше всего смертей в сутки от коронавируса в США (2 374), России (698), Индии (493). Всего в мире за сутки от заболевания умерло 8 832 человека.

В свою очередь в Европе по суточному приросту болезни лидируют Франция, Италия, Испания. По суточной смертности от коронавируса в Европе лидируют Россия, Италия, Польша.

С начала пандемии выздоровели от болезни 272 900 259 человек, скончались 5 583 751 человек. Сейчас насчитывается более 60 млн. активных случаев заболевания.

Напомним, что больше половины населения мира полностью привито от COVID-19. В некоторых регионах показатель вакцинации от коронавируса до сих пор находится на очень низком уровне, констатируют в ВОЗ.