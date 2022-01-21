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20 января 22, 18:53
США ввели санкции против украинских политиков
Олег Волошин
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Под американские санкции попали три бывших народных депутата Украины и один действующий.

Минфин США в четверг, 20 января, обновил санкционный список, добавив в него четырех украинских политиков.

Санкции введены в связи с "вредоносной внешней деятельностью России".

В частности, под санкциями оказался нардеп от ОПЗЖ Олег Волошин и бывшие нардепы Тарас Козак, Владимир Олейник и Владимира Сивкович.

Как известно, власти Украины призывают США ввести санкции против России, но Вашингтон пока делать этого не спешит. Там говорят, что ограничительные меры ужо подготовили, но решение будет зависеть от действий РФ.

Такой позиции придерживаются и в Евросоюзе.
Korrespondent
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