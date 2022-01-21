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20 января 22, 20:06
Гейтс предрек пандемии страшнее COVID
Билл Гейтс
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К следующим пандемиям следует готовиться уже сейчас и надо "потратить миллиарды" для недопущения краха экономики, уверен Гейтс.

Основатель Microsoft Билл Гейтс предупредил о будущих пандемиях, которые могут быть страшнее коронавируса. Миллиардер также обратился к правительствам с призывом заранее выделять средства на борьбу со следующей пандемией, сообщает Financial Times.

Он считает, что в будущем, несмотря на высокую заразность COVID-штаммов Дельта и Омикрон, есть вероятность появления еще более серьезного патогена, вызывающего более высокий уровень смертности.

"Потратить миллиарды, чтобы не допустить экономического ущерба на триллионы и спасти десятки миллиардов жизней, - довольно хорошая страховка", - считает Гейтс.

По его мнению, сейчас вся ответственность за решение проблемы неравного доступа к вакцинам возложена на филантропов и правительства богатых стран.

Развитие инноваций для подготовки к следующей пандемии ускорит работу над решением (в виде новых вакцин) проблем с существующими болезнями: от ВИЧ до туберкулеза и малярии.

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Ранее Гейтс спрогнозировал спад заболеваемости COVID-19. Коронавирус в скором времени может стать сезонным заболеванием.

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Korrespondent
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