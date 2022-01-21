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20 января 22, 22:51
Эрдоган рассчитывает провести встречу Путина и Зеленского
Эрдоган
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Турцию огорчает, что между Россией и Украиной сформировалась атмосфера войны, отметил Эрдоган.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил стремление провести на территории своей страны встречу президента Украины Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 20 января.

"Нас огорчает, что между Россией и Украиной сформировалась атмосфера войны. Мы рассчитываем, провести встречу Путина и Зеленского. В начале следующего месяца у меня будет визит в Украину", – сказал Эрдоган на пресс-конференции в Анкаре.

Он добавил, что "придает большое значение как визиту Путина в Турцию, так и своему визиту в Украину". При этом Эдоган не уточнил, когда может состояться визит Путина.

Ранее сообщалось, что Эрдоган пригласил президентов Украины и России провести встречу в Турции. В Кремле и на Банковой уже отреагировали на предложение турецкого лидера.
Korrespondent
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