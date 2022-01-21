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21 января 22, 10:46
Часы Судного дня застыли в 100 сек. до ядерного апокалипсиса
Часы Судного дня
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Часы Судного дня остались в 100 секундах до ядерного апокалипсиса – видео

20 января символические Часы Судного дня решено было оставить на прежней отметке – в 100 секундах до "полуночи", которая символизирует уничтожение человечества. Об этом сообщает Bulletin of Atomic Scientists. 

Члены комитета ученых, в состав которого входят несколько Нобелевских лауреатов, пришли к выводу, что за прошедший год угроза для цивилизации не уменьшилась, и что сегодня мы по-прежнему находимся ближе к возможному ядерному апокалипсису, чем когда бы то ни было.  

То, что стрелки остались на прежней отметке, вовсе не означает, что международная ситуация "стабилизировалась", сказано в новом заявлении комитета. Напротив, Часы остались в точке, угрожающе близкой к возможному уничтожению человечества, так как мир "застрял в моменте крайней опасности".

Комитет отмечает, что отношения США с Россией и Китаем остаются напряженными, поскольку все три страны предпринимают усилия по модернизации и расширению ядерных арсеналов. Ученые указывают на масштабную программу Китая по развертыванию ядерных ракет большой дальности, стремление России, Китая и США разработать гиперзвуковые ракеты, испытания противоспутникового оружия.

"Если не сдержать эти тенденции, они могут стать началом новой опасной гонки ядерных вооружений", – сказано в заявлении.

Отдельно в заявлении ученых упомянуто, что "развертывание российских войск на границе с Украиной усиливает постоянную напряженность".

Проект "Часы Судного дня" был запущен в Чикагском университете в 1947 году создателями первой американской ядерной бомбы. Тогда часы были установлены на отметке 7 минут до "полуночи".

Самое удаленное от "полуночи" положение стрелок Часов Судного дня за всю их историю было установлено в 1991 году. Оно ознаменовало собой конец холодной войны и подписание между Россией и США договора о сокращении стратегических вооружений.


В сентябре 2020 года Нью-Йорке установили часы, которые ведут обратный отсчет времени к отметке, после которой количество выброшенного в атмосферу углекислого газа превысит критической уровень и глобальные климатические изменения станут необратимыми.
liga.net
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