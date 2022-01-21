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21 января 22, 10:58
Блинкен обратился к гражданам России
Блинкен
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Госсекретарь сказал, что нельзя позволять России нарушать принципы международного мира и безопасности, установленные после двух мировых войн

Война с Украиной бессмысленна и грозит безопасности России. Об этом сказал госсекретарь США Энтони Блинкен на брифинге в Германии, обратившись к гражданам России.

"И если бы я мог обратиться к русскому народу, то сказал бы ему: вы заслуживаете жить в безопасности и достойно, как и все люди во всем мире. И никто – ни Украина, ни Соединенные Штаты, ни НАТО или его члены – не стремится поставить это под угрозу. Но что действительно угрожает вашей безопасности, так это бессмысленная война с вашими соседями в Украине со всеми вытекающими из этого последствиями, прежде всего для молодых людей, которые будут рисковать или даже отдавать за это свою жизнь", – заявил Блинкен.

Госсекретарь сказал, что нельзя позволять России нарушать принципы международного мира и безопасности, установленные после двух мировых войн и холодной войны.

"Позволить России безнаказанно нарушать эти принципы означало бы вернуть нас всех назад в гораздо более опасные и нестабильные времена", – подчеркнул Блинкен.

Он отметил, что именно ради защиты этих принципов США, союзники и партнеры в Европе так сосредоточены на том, что происходит в Украине.

"Это больше, чем конфликт между двумя странами. Это больше, чем Россия и НАТО. Это кризис с глобальными последствиями, и он требует глобального внимания и действий", – заявил госсекретарь.

Напомним, на прошлой неделе на переговорах с США, НАТО и в ОБСЕ Россия получила отказ на ее требование не брать Украину в НАТО.

20 января президент Джо Байден заявил, что любое пересечение украинской границы российскими подразделениями будет считаться вторжением, за которым последует "жесткая и скоординированная экономическая реакция". 

21 января Блинкен встретится в Женеве с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. По словам госсекретаря США, эта встреча даст Западу понимание того, какой путь выбрал Кремль – агрессию против Украины и ее последствия или дипломатию и деэскалацию. 
liga.net
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