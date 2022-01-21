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21 января 22, 19:00
Шольц отказал Байдену во встрече по Украине - СМИ
Шольц
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Немецкий канцлер не принял предложение американского президента провести встречу в ближайшее время.

Канцлер Германии Олаф Шольц отказал президенту США Джо Байдена провести в ближайшее время встречу, на которой планируют обсудить ситуацию вокруг Украины, пишет Spiegel в пятницу, 21 января.

Такое решение Шольца объясняют его поездкой в Мадрид, многочисленными встречами и желанием присутствовать в Германии из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.

По данным издания, обе стороны рассчитывают организовать встречу до середины февраля.

Ранее сообщалось, что в январе Шольц намерен встретиться с президентом России Владимиром Путиным, сроки встречи пока не назывались.

Как сообщалось, Шольц и Путин впервые провели переговоры 21 декабря. Президенты в телефонном разговоре обсудили Украину, а также "гарантии безопасности" от США и НАТО.
Korrespondent
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