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21 января 22, 19:02
Итоги переговоров в Женеве: версия Блинкена
Блинкен
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Глава Госдепартамента США рассказал об итогах переговоров по безопасности с министром иностранных дел России.

В Женеве (Швейцария) в пятницу, 21 января, состоялась встреча главы Госдепартамента США Энтони Блинкена и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. 

Вслед за российским дипломатом об итогах встречи рассказал госсекретарь США.

Так, он заверил, что США привержены разрешению разногласий с Россией путем дипломатии.

"Мы все в равной степени привержены пути дипломатии и диалога, чтобы попытаться разрешить наши разногласия. Но мы также обязуемся, если это окажется невозможным и Россия решит продолжить агрессию против Украины, дать единый, быстрый и жесткий ответ", - сказал он.

Блинкен отметил, что высказал Лаврову обеспокоенность США действиями РФ не только в отношении Украины, но и в других частях мира.

По его словам, для продолжения переговоров по безопасности РФ должна прекратить агрессию в отношении Украины.

"Исходя из наших переговоров, я считаю, что мы можем продолжить эту работу по совместной разработке соглашений о взаимопонимании, которые обеспечивают нашу взаимную безопасность. Но это зависит от того, прекратит ли Россия свою агрессию в отношении Украины. Так что это выбор, перед которым сейчас стоит Россия", - сказал Блинкен.

В связи с этим он предложил Лаврову отвести войска РФ от границы с Украиной, что подтвердит отсутствие планов по вторжению. В ответ глава МИД РФ заверил, что Москва не планирует вторгаться в Украину.

В целом Блинкен назвал переговоры с Лавровым откровенными. "Сегодняшняя дискуссия с министром Лавровым была откровенной и субстантивной", - сказал он.

"Мы с министром иностранных дел Лавровым согласились с тем, что важно, чтобы дипломатический процесс продолжался", - добавил глава Госдепа, отметив, что США и Россия находятся на "ясном пути" к пониманию взаимных обеспокоенностей.

Блинкен подтвердил, что США представят в письменном виде свои озабоченности по вопросам безопасности на следующей неделе. А после может состояться новая встреча.
Korrespondent
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