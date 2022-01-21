Зеленский и Дуда договорились создать спецканал связи

Президенты Украины и Польши Владимир Зеленский и Анджей Дуда обсуждали вопросы безопасности в регионе. Об этом заявил госсекретарь в канцелярии президента Польши Якуб Кумох, сообщает RMF24 в пятницу, 21 января.

"Перед лицом угрозы Украина может рассчитывать на поддержку Польши", - подчеркнул Кумох.

В резиденции Висла Дуда получил информацию из первых уст о том, что происходит в Украине. Президенты договорились о создании специального канала связи.

Собеседники подчеркнули, что Россия должна осознавать очень высокую цену, которую она понесет в случае малейшей агрессии против Украины.

"Во-первых, это будет цена в виде санкций, во-вторых, это будет цена в виде причинения жертв также на ее стороне. Не обязательно российское общественное мнение, которое против войны, как мы прекрасно знаем, будет готово пойти такие жертвы ", - добавил Кумох.

Кроме того, партнеры обсудили вопрос Северного потока-2.

"Это проект, который сильно влияет на всех нас и поражает энергетическую безопасность Европы, и это проект, находящий ни одного серьезного защитника в Польше. Точно так же в Украине", - пояснил Кумох.

Кроме угрозы РФ, переговоры коснулись и других сфер. Собеседники договорились, что в ближайшие максимум три недели пройдут две рабочие встречи для решения текущих проблем - в том числе и транспортных, чтобы, по словам Кумоха, урегулировать "трудные дела" в польско-украинских отношениях.

Напомним, что накануне прошли переговоры Зеленского и Дуды. Главы государств обсуждали вызовы безопасности, устранение препятствий в транспортной сфере, усиление энергетического взаимодействия.

Позже Зеленский показал фото ужина с Дудой. Украинский и польский лидеры прогулялись по горам в Польше, после чего отправились перекусить.



