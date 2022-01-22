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22 января 22, 10:22
Германия не разрешает Эстонии отдать немецкое оружие Украине
Олаф Шольц
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Несмотря на угрозу вторжения России Германия не разрешает Эстонии поставить Украине немецкое оружие.

Германия не дает Эстонии разрешения на поставку Украине оружия немецкого производства, которое есть у Таллина. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Журналисты напомнили, что Германия последовательно отказывается поставлять оружие Украине напрямую. По данным источников издания, Берлин также не разрешает эстонцам поставить в Украину артиллерийское оружие, которое было произведено в ФРГ.

Неназванные немецкие чиновники заявили, что тупиковая ситуация – это результат давней политики Германии по вопросу экспорта оружия в напряженные регионы.

"Принцип, регулирующий экспорт оружия, всегда один и тот же – независимо от того, поступает ли оно напрямую из Германии или из третьих стран. На данном этапе не было выдано никакого разрешения и невозможно оценить итоги процесса", – сказал изданию представитель правительства ФРГ.

Министр обороны Украины Алексей Резников сказал изданию, что в Германии колеблются по вопросу поставок оружия Украине. В эстонском правительстве все же надеются переубедить Берлин.

"Надеемся, мы получим одобрение Германии. Эстония показала, что мы хотим помочь Украине практически любым возможным способом", – сказал Кристо Энн Вага, советник министра обороны Эстонии.

Украинские официальные лица заявили изданию, что любое оружие крайне необходимо на фоне российской угрозы, а разрешение на отправку артиллерийских орудий из Эстонии может стать прецедентом для отправки оружия немецкого производства из других стран.

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Кроме того, отмечается, что отказ Германии может быть истолкован Россией как признак раскола в рядах Запада.

США разрешили Литве, Латвии и Эстонии поставлять американское оружие в Украину. Страны Балтии поставят Украине в частности ракеты Stinger и Javelin. Сами США начали поставку Украине дополнительного летального оружия и передадут вертолеты Ми-17. 

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17 января Великобритания начала поставки в Украину противотанковых гранатометов NLAW. В Украину прибыл британский спецназ, который обучает военных уничтожать танки из NLAW. Лондон может увеличить поставки оружия.  О готовности поставлять Украине оружие заявили Нидерланды и Чехия.
liga.net
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