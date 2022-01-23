Крым не вернется Украине - глава ВМС Германии

Глава ВМС Германии, вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах заявил, что Украине не удастся вернуть Крым. Об этом он сказал на конференции индийского института оборонных исследований имени Манохара Паррикара.

По его словам, чтобы вступить в НАТО, Украине необходимо соответствовать всем требованиям Альянса, а сейчас это невозможно из-за оккупации.

"Относительно того, что произошло в Украине. Крымский остров потерян и он никогда не вернется. Это факт", - заявил Шенбах.

Глава ВМС Германии также высказался о вступлении Грузии в НАТО.

"Это не то же самое, что с балтийскими государствами, потому что они были суверенными странами до того, как Россия отступила от них", - отметил Шенбах.

Он заявил, что цель Путина - не "маленькая полоска украинской земли", а раскол Евросоюза и восстановление уважения, "которого он, вероятно, даже заслуживает".

Ранее сообщалось, что министр экономики Словакии Рихард Сулик назвал "личным мнением" свое заявление о том, что "россияне не вернут Крым".