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22 января 22, 21:47
Крым не вернется Украине - глава ВМС Германии
Кай-Ахим Шенбах
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Глава Военно-морских Сил Германии Кай-Ахим Шенбах также высказался о вступлении Украины и Грузии в НАТО.

Глава ВМС Германии, вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах заявил, что Украине не удастся вернуть Крым. Об этом он сказал на конференции индийского института оборонных исследований имени Манохара Паррикара.

По его словам, чтобы вступить в НАТО, Украине необходимо соответствовать всем требованиям Альянса, а сейчас это невозможно из-за оккупации.

"Относительно того, что произошло в Украине. Крымский остров потерян и он никогда не вернется. Это факт", - заявил Шенбах.

Глава ВМС Германии также высказался о вступлении Грузии в НАТО.

"Это не то же самое, что с балтийскими государствами, потому что они были суверенными странами до того, как Россия отступила от них", - отметил Шенбах.

Он заявил, что цель Путина - не "маленькая полоска украинской земли", а раскол Евросоюза и восстановление уважения, "которого он, вероятно, даже заслуживает".

Ранее сообщалось, что министр экономики Словакии Рихард Сулик назвал "личным мнением" свое заявление о том, что "россияне не вернут Крым".
Korrespondent
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