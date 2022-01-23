ФРГ готовится вывезти из Украины семьи дипломатов

Федеральное министерство иностранных дел Германии работает над планом эвакуации семей сотрудников посольства Германии в Украине. Об этом сообщает Bild.

Отмечается, что план эвакуации будет реализован в случае дальнейшего ухудшения ситуации с наращиванием военного присутствия РФ вблизи украинских границ.

Напомним, сообщалось, что Государственный департамент США распорядился начать эвакуацию семей сотрудников американских посольств в Украине.

Ранее СМИ писали, что Россия эвакуирует из Украины семьи своих дипломатов. Однако в МИД РФ опровергли информацию.