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22 января 22, 22:24
ФРГ готовится вывезти из Украины семьи дипломатов
посольство Германии
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План эвакуации будет реализован в случае дальнейшего ухудшения ситуации с наращиванием военного присутствия РФ вблизи украинских границ.

Федеральное министерство иностранных дел Германии работает над планом эвакуации семей сотрудников посольства Германии в Украине. Об этом сообщает Bild.

Отмечается, что план эвакуации будет реализован в случае дальнейшего ухудшения ситуации с наращиванием военного присутствия РФ вблизи украинских границ.

Напомним, сообщалось, что Государственный департамент США распорядился начать эвакуацию семей сотрудников американских посольств в Украине.

Ранее СМИ писали, что Россия эвакуирует из Украины семьи своих дипломатов. Однако в МИД РФ опровергли информацию.
Korrespondent
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