Командующий ВМС Германии уходит в отставку – СМИ

Глава ВМС Германии Кай-Ахим Шенбах, высказывания которого об Украине спровоцировали фактически дипломатический скандал между Берлином и Киевом, подал в отставку. Об этом сообщают немецкие издания Der Spiegel и Bild со ссылкой на источники.

По информации Der Spiegel, Шенбах вернулся в Германию из Индии, где он и сделал скандальные заявления, и ближе к вечеру сообщил министру обороны Кристин Ламбрехт, что просит ее об отставке.

Издание пишет, что министр согласилась.

Bild подтвердил, что Шенбах встретился с Ламбрехт и генеральным инспектором Эберхардом Цорном и попросил удовлетворить его прошение об отставке.

Шенбах возглавляет военно-морские силы Германии с марта прошлого года. "В федеральном министерстве обороны и в многонациональных вооруженных силах он представляет морскую перспективу Бундесвера", — говорится на сайте немецкого военного ведомства.





В Минобороны Германии заявили, что слова главы ВМС не соответствуют официальной позиции ведомства.





МИД вызвал посла Германии в Украине Анку Фельдгузен и заявил ей о категорической неприемлемости высказываний Шенбаха.





Позже Шенбах сообщил, что его заявления об Украине являются личным мнением, а не официальной позицией Минобороны ФРГ. Об этом он написал в Twitter, добавив, что его заявления были "ошибкой".