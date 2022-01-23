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22 января 22, 23:22
Командующий ВМС Германии уходит в отставку – СМИ
Командующий ВМС Германии
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Глава ВМС ФРГ Кай-Ахим Шенбах, высказывания которого об Украине спровоцировали дипломатический скандал между Берлином и Киевом, подал в отставку

Глава ВМС Германии Кай-Ахим Шенбах, высказывания которого об Украине спровоцировали фактически дипломатический скандал между Берлином и Киевом, подал в отставку. Об этом сообщают немецкие издания Der Spiegel и Bild со ссылкой на источники.

По информации Der Spiegel, Шенбах вернулся в Германию из Индии, где он и сделал скандальные заявления, и ближе к вечеру сообщил министру обороны Кристин Ламбрехт, что просит ее об отставке.

Издание пишет, что министр согласилась.

Bild подтвердил, что Шенбах встретился с Ламбрехт и генеральным инспектором Эберхардом Цорном и попросил удовлетворить его прошение об отставке.

Шенбах возглавляет военно-морские силы Германии с марта прошлого года. "В федеральном министерстве обороны и в многонациональных вооруженных силах он представляет морскую перспективу Бундесвера", — говорится на сайте немецкого военного ведомства.

Глава ВМС Германии Кай-Ахим Шенбах во время дискуссии в индийском аналитическом центре Manohar Parrikar IDSA заявил, что оккупированный Россией Крым "не вернется" Украине, и что наша страна не соответствует требованиям членства в НАТО, поскольку Донбасс "оккупирован российской армией или теми, кого они называют повстанцами". 

В Минобороны Германии заявили, что слова главы ВМС не соответствуют официальной позиции ведомства. 

МИД вызвал посла Германии в Украине Анку Фельдгузен и заявил ей о категорической неприемлемости высказываний Шенбаха. 

Позже Шенбах сообщил, что его заявления об Украине являются личным мнением, а не официальной позицией Минобороны ФРГ. Об этом он написал в Twitter, добавив, что его заявления были "ошибкой". 
liga.net
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