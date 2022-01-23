Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
32.02
USD
28.22
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
23 января 22, 11:57
Лондон узнал планы Москвы после "захвата" Киева
Лондон
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Кремль намерен создать в Украине лояльное к РФ правительство под руководством одного из экс-депутатов Рады, выяснили в Британии.

Российские власти в случае "захвата" Украины готовятся создать в Киеве новое правительство, которое может возглавить бывший депутат Верховной Рады Евгений Мураев. Об этом говорится в пресс-релизе Министерства иностранных дел Великобритании, обнародованном вечером в субботу, 22 января.

"У нас есть информация, которая указывает на то, что российское правительство намерено посадить пророссийского лидера в Киеве, в то же время раздумывая над тем, вторгнуться ли в Украину и оккупировать ее. Бывший украинский депутат Евгений Мураев рассматривается в качестве возможного кандидата", - говорится в заявлении.

Также в ведомстве назвали имена четырех бывших украинских политиков, с которыми спецслужбы РФ поддерживают связь. В Лондоне подчеркнули, что некоторые из названых лиц "участвуют в планировании нападения на Украину":

- Сергей Арбузов, первый вице-премьер Украины в 2012-2014 годах, исполнявший обязанности премьер-министра в 2014 году;

- Андрей Клюев, первый вице-премьер Украины в 2010-2012 годах и глава администрации бывшего президента Украины Виктора Януковича;

- Владимир Сивкович, бывший заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины;

- Николай Азаров, премьер-министр Украины в 2010-2014 годах.

"Опубликованная сегодня информация проливает свет на размах российской деятельности, направленной на подрыв Украины, и позволяет взглянуть на то, о чем думает Кремль", - заявила глава британского МИД Лиз Трасс и вновь призвала Москву предпринять усилия по деэскалации.

При этом министр напомнила, что позиция Лондона в отношении Украины неизменна: "Британия безоговорочно поддерживает ее (Украины- ред.) суверенитет и территориальную целостность в рамках международно признанных границ, включая Крым. Украина - независимое и суверенное государство".

МИД России уже отреагировал на заявление Лондона, назвав его "провокационным" и "дезинформирующим".

Евгений Мураев - украинский политик, депутат Харьковского облсовета двух созывов, нардеп Украины VII и VIII созывов. Бывший глава политсовета партии За життя, впоследствии - руководитель партии Наши. Владелец телеканала НАШ.

Напомним, британские власти продолжают оказывать военную помощь Украине на фоне риска вторжения России. Так, после поставки двух тысяч единиц противотанкового оружия в Украину отправились элитные бойцы - инструкторы, которые научат наших военных применять новую технику.
Korrespondent
Ещё по теме:
Почему Медведев наехал на Зеленского в своей статье
Кремль выдвинул требования США и НАТО
ЕС, НАТО, США и ОБСЕ впервые совместно обсудили агрессию РФ
Появились подробности визита главы ЦРУ в Киев и Берлин
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Новые штаммы COVID могут быть еще заразнее - ВОЗ
noimageСША также знают о плане переворота в Украине - СМИ
Лента новостей