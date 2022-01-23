Лондон узнал планы Москвы после "захвата" Киева

Также в ведомстве назвали имена четырех бывших украинских политиков, с которыми спецслужбы РФ поддерживают связь. В Лондоне подчеркнули, что некоторые из названых лиц "участвуют в планировании нападения на Украину":





- Сергей Арбузов, первый вице-премьер Украины в 2012-2014 годах, исполнявший обязанности премьер-министра в 2014 году;





- Андрей Клюев, первый вице-премьер Украины в 2010-2012 годах и глава администрации бывшего президента Украины Виктора Януковича;





- Владимир Сивкович, бывший заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины;





- Николай Азаров, премьер-министр Украины в 2010-2014 годах.





"Опубликованная сегодня информация проливает свет на размах российской деятельности, направленной на подрыв Украины, и позволяет взглянуть на то, о чем думает Кремль", - заявила глава британского МИД Лиз Трасс и вновь призвала Москву предпринять усилия по деэскалации.





При этом министр напомнила, что позиция Лондона в отношении Украины неизменна: "Британия безоговорочно поддерживает ее (Украины- ред.) суверенитет и территориальную целостность в рамках международно признанных границ, включая Крым. Украина - независимое и суверенное государство".





МИД России уже отреагировал на заявление Лондона, назвав его "провокационным" и "дезинформирующим".





Евгений Мураев - украинский политик, депутат Харьковского облсовета двух созывов, нардеп Украины VII и VIII созывов. Бывший глава политсовета партии За життя, впоследствии - руководитель партии Наши. Владелец телеканала НАШ.





Напомним, британские власти продолжают оказывать военную помощь Украине на фоне риска вторжения России. Так, после поставки двух тысяч единиц противотанкового оружия в Украину отправились элитные бойцы - инструкторы, которые научат наших военных применять новую технику.