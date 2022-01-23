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23 января 22, 12:17
США также знают о плане переворота в Украине - СМИ
Здание Разведывательного управления Минобороны США
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Россия ищет способы снизить расходы на длительную затяжную войну, говорят источники в американской разведке.

Американская разведка владеет теми же данными, что Великобритания о планах России в отношении Украины. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на информированные источники 23 января.

"Да, мы видели разведывательные данные о том, что Россия ищет способы снизить расходы на длительную затяжную войну. Это включает такие способы как создание дружественного правительства и использование шпионских агентств для расшатывания ситуации", - цитирует CNN своего собеседника.

Другой источник издания сообщил, что Соединенные Штаты "владеют такой же информацией".

Британский МИД ранее заявил, что Москва ищет пути прихода к власти в Украине лояльного лидера, а также рассматривает возможность вторжения и оккупации страны. В Белом доме заявили, что встревожены этой информацией.

Накануне президент США Джо Байден провел встречу со своей командой национальной безопасности, чтобы обсудить "продолжение агрессивных действий России в отношении Украины".

Президент был проинформирован о состоянии военных операций России на границах Украины. "Президент Байден снова подтвердил, что в случае дальнейшего вторжения России в Украину Соединенные Штаты наложат на Россию быстрые и тяжкие последствия вместе с союзниками и партнерами", - говорится в сообщении Белого дома.

Фото: Wikimedia
Здание Разведывательного управления Минобороны США
Korrespondent
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