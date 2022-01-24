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23 января 22, 23:38
Новые штаммы COVID могут быть еще заразнее - ВОЗ
ковид
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Необходимо уменьшить риск появления новых вариантов заболевания, чтобы предотвратить тяжелые последствия и не допустить перегрузки системы здравоохранения.
Необходимо уменьшить риск появления новых вариантов заболевания, чтобы предотвратить тяжелые последствия и не допустить перегрузки системы здравоохранения.

Будущие штаммы коронавируса могут быть еще более заразными, чем Омикрон, чем больше заболевание циркулирует - тем больше у него возможностей меняться, заявила эксперт ВОЗ Марии ван Керкхове.

"Омикрон не будет последним вариантом, который мы будем обсуждать, и очень реальной является возможность появления в будущем вариантов, которые вызывают обеспокоенность", - заявила эксперт. 

Керкхове отметила, что сегодня ничего неизвестно о свойствах новых штаммов коронавируса, однако можно быть уверенными в том, что они будут более заразными, поскольку каждый следующий штамм - пытается превзойти предыдущий.

По словам эксперта ВОЗ, необходимо уменьшить риск появления новых вариантов заболевания, чтобы предотвратить тяжелые последствия и не допустить перегрузки системы здравоохранения. 

Также Керкхове отметила, что некоторые инфицированные COVID люди - имеют долгосрочные последствия, которые специалисты до сих пор достаточно не изучили.
Korrespondent
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