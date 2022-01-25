Канада призвала своих граждан покинуть Украину

МИД Канады рекомендует своим гражданам из-за угрозы военных действий покинуть территорию Украины, если их присутствие не является обязательным. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Рекомендуем избегать всех не существенных путешествий в Украину из-за российской агрессии и накопления войск вокруг и внутри страны. Если вы находитесь в Украине, подумайте, является ли ваше присутствие обязательным", - говорится в сообщении.

Также в МИД рекомендовали гражданам Канады отказаться от посещения Крыма и временно оккупированных Донецкой и Луганской областей, из-за того, что ведомство ограничено в оказании консульской помощи на этих территориях.

Отмечается, что рекомендации МИД не являются обязательными для выполнения рядовыми канадцами, но влияют на действие страховок и других услуг.

Напомним, Германия разрешила семьям сотрудников диппредставительств покинуть Украину. В МИД Германии обещают оплатить билеты, если родственники дипломатов хотят выехать из Украины.

Добавим, СМИ сообщили, что Австралия начала эвакуацию семей дипломатов из Киева, а в МИД страны рекомендовали гражданам воздержаться от поездок в Украину.



